Інтерфакс-Україна
Події
18:23 19.12.2025

В Мінінформації Сербії вибачилися перед Україною за заяву очільника відомства про "платню територіями"

2 хв читати
В Мінінформації Сербії вибачилися перед Україною за заяву очільника відомства про "платню територіями"

Міністерство інформації та телекомунікацій Сербії принесло вибачення Україні у зв’язку із заявою очільника відомства Бориса Братіни про те, що Хорватія, як і Україна, за свої дії нібито повинні платити територіями, і стверджує, що мова йшла про історичні, а не поточні події.

"Ми усвідомлюємо, що ця заява спричинила незручності та непорозуміння щодо відносин між двома дружніми країнами та офіційною політикою Уряду Республіки Сербія. Заява міністра Братіни була незграбно інтерпретована і не мала належного зв’язку з поточними подіями; скоріше, висловлена позиція стосувалася виключно значно більш раннього історичного періоду. У зв’язку з цим як член уряду, міністр Братіна підтримує суверенітет і територіальну цілісність України відповідно до зовнішньої політики нашої країни, і ця позиція підтверджується його попередніми заявами, в яких він неодноразово наголошував, що збройний конфлікт в Україні є великою трагедією для українського народу", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті відомства.

Наголошується, що Братіна від імені Міністерства інформації та телекомунікацій, а також від свого імені "приносить публічні вибачення за необачність, що сталася 17 грудня 2025 року у заяві на телеканалі "Інформер".

"Міністр Братіна повністю бере на себе відповідальність за ситуацію, що склалася, і приносить свої вибачення всім, кого образила вищезазначена заява, а Міністерство інформації та телекомунікацій залишається відданим прозорій, відповідальній та професійній роботі в інтересах суспільства", - заявили у відомстві.

Як повідомляли раніше хорватські медіа, міністр інформації та телекомунікацій Сербії Борис Братіна заявив, що хорвати повинні "заплатити штраф" за "участь у Першій світовій війні, Другій світовій війні, і особливо з початку 90-х років". Він додав, що "як і українці, вони мають платити за це територією. Іншого покарання немає".

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував заяву Братіни, запропонувавши міністру "використовувати територію власної країни для своїх нерозумних словесних вправ". "Як каже українське прислів’я, муха в закритий рот не влетить", - написав він в Х.

Теги: #україна #сербія #вибачення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:25 19.12.2025
Україна та США опрацьовують питання співпраці у сфері безпілотних систем – Міноборони

Україна та США опрацьовують питання співпраці у сфері безпілотних систем – Міноборони

15:30 19.12.2025
Польща завжди бере участь в перемовинах щодо підтримки України — Зеленський

Польща завжди бере участь в перемовинах щодо підтримки України — Зеленський

15:03 19.12.2025
Українська і польська незалежність є гарантом свободи та безпеки усіх націй в цій частині Європи – Зеленський

Українська і польська незалежність є гарантом свободи та безпеки усіх націй в цій частині Європи – Зеленський

14:44 19.12.2025
Прем'єр Польщі про кредит ЄС для України: Завжди краще мати хоч щось, ніж нічого

Прем'єр Польщі про кредит ЄС для України: Завжди краще мати хоч щось, ніж нічого

14:42 19.12.2025
Вирішуючи з Україною спільні питання національної пам'яті, ми позбавляємо РФ можливості розділити нас - Навроцький

Вирішуючи з Україною спільні питання національної пам'яті, ми позбавляємо РФ можливості розділити нас - Навроцький

14:37 19.12.2025
Україна буде рада бачити польські компанії у відбудові держави – Зеленський

Україна буде рада бачити польські компанії у відбудові держави – Зеленський

13:55 19.12.2025
Навроцький: Мир в Україні не може бути досягнутий без президента США Трампа

Навроцький: Мир в Україні не може бути досягнутий без президента США Трампа

18:27 18.12.2025
Україна та Китай провели політичні консультації, зокрема оговорили зусилля щодо досягнення миру - МЗС

Україна та Китай провели політичні консультації, зокрема оговорили зусилля щодо досягнення миру - МЗС

15:40 18.12.2025
Зеленський: Партнери з ЄС проінформували, що рішення про фіндопомогу може бути прийняте до кінця року

Зеленський: Партнери з ЄС проінформували, що рішення про фіндопомогу може бути прийняте до кінця року

13:48 18.12.2025
Американська торговельна палата заявляє про загрози морському транспорту України

Американська торговельна палата заявляє про загрози морському транспорту України

ВАЖЛИВЕ

Кількість українських біженців у Швейцарії після дозволу чоловікам 18-22 виїжджати зросла несуттєво – посол

Посол Швейцарії про корупційний скандал в Україні: Ключовим є розкриття справ, щоб зберегти довіру інвесторів

Бюджет на другий конкурс пропозицій з відновлення України для швейцарський компаній було подвоєно через великий інтерес - посол

Всі 109 звільнених білоруських політв’язнів доставлені до Польщі та Литви

Умєров і Гнатов вестимуть консультації в США за участі європейських партнерів

ОСТАННЄ

Кількість українських біженців у Швейцарії після дозволу чоловікам 18-22 виїжджати зросла несуттєво – посол

Посол Швейцарії про корупційний скандал в Україні: Ключовим є розкриття справ, щоб зберегти довіру інвесторів

Зеленський обговорив з маршалком Сейму Польщі оборонну співпрацю і питання історичної пам’яті

Бюджет на другий конкурс пропозицій з відновлення України для швейцарський компаній було подвоєно через великий інтерес - посол

Міносвіти залучило $30 млн на розвиток дошкільної освіти в межах "First Steps Forward"

Коордштаб: Понад третина військовополонених з російського боку, які перебувають в Україні, - не росіяни

Всі 109 звільнених білоруських політв’язнів доставлені до Польщі та Литви

В листопаді зафіксовано 169 осіб, які поширювали російську пропаганду в країнах Європи, - ГУР

Умєров і Гнатов вестимуть консультації в США за участі європейських партнерів

Швейцарія уважно стежить за обговореннями в ЄС і Британії щодо можливості використання активів РФ – посол

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА