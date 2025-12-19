В Мінінформації Сербії вибачилися перед Україною за заяву очільника відомства про "платню територіями"

Міністерство інформації та телекомунікацій Сербії принесло вибачення Україні у зв’язку із заявою очільника відомства Бориса Братіни про те, що Хорватія, як і Україна, за свої дії нібито повинні платити територіями, і стверджує, що мова йшла про історичні, а не поточні події.

"Ми усвідомлюємо, що ця заява спричинила незручності та непорозуміння щодо відносин між двома дружніми країнами та офіційною політикою Уряду Республіки Сербія. Заява міністра Братіни була незграбно інтерпретована і не мала належного зв’язку з поточними подіями; скоріше, висловлена позиція стосувалася виключно значно більш раннього історичного періоду. У зв’язку з цим як член уряду, міністр Братіна підтримує суверенітет і територіальну цілісність України відповідно до зовнішньої політики нашої країни, і ця позиція підтверджується його попередніми заявами, в яких він неодноразово наголошував, що збройний конфлікт в Україні є великою трагедією для українського народу", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті відомства.

Наголошується, що Братіна від імені Міністерства інформації та телекомунікацій, а також від свого імені "приносить публічні вибачення за необачність, що сталася 17 грудня 2025 року у заяві на телеканалі "Інформер".

"Міністр Братіна повністю бере на себе відповідальність за ситуацію, що склалася, і приносить свої вибачення всім, кого образила вищезазначена заява, а Міністерство інформації та телекомунікацій залишається відданим прозорій, відповідальній та професійній роботі в інтересах суспільства", - заявили у відомстві.

Як повідомляли раніше хорватські медіа, міністр інформації та телекомунікацій Сербії Борис Братіна заявив, що хорвати повинні "заплатити штраф" за "участь у Першій світовій війні, Другій світовій війні, і особливо з початку 90-х років". Він додав, що "як і українці, вони мають платити за це територією. Іншого покарання немає".

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував заяву Братіни, запропонувавши міністру "використовувати територію власної країни для своїх нерозумних словесних вправ". "Як каже українське прислів’я, муха в закритий рот не влетить", - написав він в Х.