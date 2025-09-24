Келлог обговорив із радником з нацбезпеки Японії шляхи до миру в Україні

Спеціальний представник Президента США з питань України генерал Кіт Келлог провів у середу на полях Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку зустріч із радником з питань національної безпеки Японії Масатакою Окано та обговорив пошукі шляхів до миру у війні між Росією та Україною.

"Сьогодні в Нью-Йорку, в рамках Генеральної Асамблеї ООН, відбулася конструктивна зустріч з видатним радником з питань національної безпеки Японії Масатакою Окано. Радник Окано відіграє важливу роль у відносинах США з Японією та у пошуку шляхів до миру у війні між Росією та Україною. Було приємно зустрітися з ним сьогодні", - написав він у соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/generalkellogg/status/1970923149698154512