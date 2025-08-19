Пастор Бернс висловився на підтримку Української ради церков і назвав вимогу Путіна захистити РПЦ в Україні нахабством

Американський пастор-євангеліст Марк Бернс, якого ЗМІ називають особистим духовним радником президента США Дональда Трампа, назвав Україну країною, яка відстоює релігійну свободу, а РФ – країною, яка використовує релігію як зброю.

"Дуже тривожно, що під час мирних переговорів на Алясці Володимир Путін мав нахабство вимагати захисту Російської православної церкви в Україні. Це та сама інституція, яку Кремль використовує для виправдання війни, благословення ракет і обману мільйонів людей, вдаючи, що їхнє вторгнення є якимось чином святим", - йдеться в заяві Бернса щодо релігійних вимог Путіна в Україні, опублікованій в соцмережі Х.

За його словами, заяви Путіна про начебто турботу про безпеку церкви, "в той час як його власний уряд забороняє українські церкви на окупованих територіях, є не просто лицемірством, а злочином".

"Український народ не намагається придушити віру. Він виступає проти корумпованої системи, яка використовує ім'я Бога для благословення насильства. Глава Російської православної церкви назвав війну проти України святою місією і пообіцяв прощення тим, хто вбиває невинних людей. Це не християнство. Це фальшива релігія, яка використовується для служіння імперії", - написав пастор.

Він виступив на підтримку Української ради церков і релігійних організацій і заявив, що Україна "є країною, яка відстоює релігійну свободу, навіть перебуваючи під жорстоким нападом".

"Новий закон України був прийнятий в результаті демократичного процесу. Він захищає національний суверенітет країни і встановлює справедливі правові процедури для розслідування зв'язків з Російською православною церквою. Жодна релігійна група не забороняється автоматично. Ніхто не стоїть понад законом. Це дії вільного народу, який захищає себе, а не переслідує когось", - йдеться в заяві.

Бернс додав, що молиться за мир, але зазначив, що "справжній мир повинен ґрунтуватися на правді". "Правда полягає в тому, що Росія використовує релігію як зброю. І Україна має рацію, викриваючи це… Нехай Бог благословить тих, хто бореться за справедливість. І нехай Він повалить кожного фальшивого пророка, якого використовують тирани", - написав Бернс.

Як повідомлялося, РФ в якості своїх умов для укладання мирного договору, обговорених під час зустрічі Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом в Анкоріджі на Алясці у п'ятницю висловила вимоги повного виходу ЗСУ з районів Донецької та Луганської областей, які вона не змогла захопити, офіційного статусу російської мови, а також права РПЦ вільно діяти в країні.

Джерело: https://x.com/pastormarkburns/status/1957471984410898816