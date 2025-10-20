Повідомлено про підозру митрополиту РПЦ, який виправдовував агресію проти України

Офіс генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України повідомили про підозру громадянину РФ – митрополиту Ставропольському та Невинномиському Кирилу (Леоніду Покровському), який виправдовував агресію проти України

В телеграм-каналі в понеділок Офіс генерального прокурора повідомляє, що цей митрополит очолює Синодальний відділ російської православної церкви із взаємодії зі Збройними силами та правоохоронними органами РФ.

"Ця структура забезпечує ідеологічну підтримку дій російського військово-політичного керівництва та фактично є ланкою між державою, церквою й армією", - уточнюють у відомстві.

"Встановлено, що Покровський діяв у змові з главою російської православної церкви та іншими представниками рпц, сприяючи підпорядкуванню українських єпархій Москві. Крім того, він створював систему інформаційного впливу на вірян на тимчасово окупованих територіях України, поширюючи меседжі про "єдність з росією" та виправдовуючи окупацію", - наголошують в Офісі генпрокурора.

Згідно з повідомленням, 1 жовтня 2022 року митрополит Кирил записав відеозвернення, у якому відкрито схвалив збройну агресію рф проти України. Наступного дня це відео було оприлюднене на офіційному YouTube-каналі структурного підрозділу рпц під назвою "Обращение главы Ставропольской митрополии от 1 октября 2022 года".

Також, як зазначають у відомстві, в липні 2023 року Покровський дав інтерв’ю російському державному агентству "РИА Новости", у якому повторював кремлівські наративи про "справедливу війну" та "героїчних визволителів".

"Ці висловлювання поширювалися російськими медіа, перетворюючи релігійну кафедру на інструмент пропаганди", - наголошують в українській прокуратурі.

За даними слідства, своїми діями підозрюваний допомагав ворогу підривати суверенітет України, формував у вірян викривлене уявлення про причини та наслідки війни, а також виправдовував агресію під прикриттям релігійної діяльності.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.