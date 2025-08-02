Духівник Трампа - українцям: Тримайтесь, допомога вже в дорозі

Американський пастор-євангеліст Марк Бернс, якого медіа називають особистим духовним радником президента США Дональда Трампа, написав слова підтримки українському народу, зазначивши, що "допомога вже в дорозі".

"Тримайтесь, мої українські брати і сестри. Допомога вже в дорозі", – написав він у соціальній мережі Х у суботу.

До свого допису він прикріпив заяву Трампа про відправку атомних човнів.

Як повідомлялося, Трамп віддав наказ про розгортання двох атомних підводних човнів у відповідь на заяви Дмитра Медведєва. "У зв'язку з вкрай провокаційними заявами колишнього президента Росії Дмитра Медведєва (…) я віддав наказ розмістити у відповідних регіонах два атомні підводні човни", - написав Трамп в соцмережі Truth Social.

Трамп не уточнив, де саме будуть розміщені підводні човни.