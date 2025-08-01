Інтерфакс-Україна
Події
20:35 01.08.2025

Трамп наказав розмістити атомні підводні човни "у відповідних районах" через заяви Медведєва

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Трамп наказав розмістити атомні підводні човни "у відповідних районах" через заяви Медведєва

Президент США Дональд Трамп віддав наказ про розгортання двох атомних підводних човнів у відповідь на заяви Дмитра Медведєва.

"У зв'язку з вкрай провокаційними заявами колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, який зараз є заступником голови Ради Безпеки Російської Федерації, я віддав наказ розмістити у відповідних регіонах два атомні підводні човни на випадок, якщо ці безглузді і провокаційні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто заявами", - написав Трамп в соцмережі Truth Social.

"Слова дуже важливі, і часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків, я сподіваюся, що це не буде одним з таких випадків", - додав він.

Трамп не уточнив, де саме будуть розміщені підводні човни.

 

Теги: #розміщення #сша #човни #трамп #підводні

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