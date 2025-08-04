Єрмак: Концепція "мир через силу" працює, щойно з'явилися американські атомні човни

Концепція "мир через силу" працює, тільки-но з'явилися американські атомні підводні човни, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Концепція "мир через силу" працює. Тільки зʼявилися американські атомні підводні човни, одразу замовк один російський алкоголік, який обіцяв ядерну війну в своєму Х. росія розуміє тільки силу", - написав Єрмак в телеграмі.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що американські атомні підводні субмарини вже перебувають "в регіоні, де вони повинні бути".