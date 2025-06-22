Духівник Трампа після ударів по Ірану: Ми не зупинимося, поки не зупиняться російські бомби

Американський пастор-євангеліст Марк Бернс, якого ЗМІ називають особистим духовним радником президента США Дональда Трампа, після ударів США по ядерних об'єктах в Ірані написав, що США продовжать діяти до припинення російської агресії проти України.

"Ми не зупинимося, поки не зупиняться російські бомби. Слава Україні", - написав Бернс в соцмережі Х у неділю вранці.

При цьому він прямо не згадав ні Іран, ні його ядерну програму, ні дії США щодо безпосередньо Ірану.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував Бернсу за його заяву. "Дякуємо", - написав він у Телеграм під скріном поста пастора, додавши піктограми, які символізують співпрацю України та США.

Як повідомлялося, США в ніч на неділю завдали удару по трьох ключових ядерних об'єктах в Ірані, по що повідомив президент США Дональд Трамп. Атаковані ядерний комплекс Натанз зі збагачення урану у 250 км на південь від Тегерана, секретний об'єкт Фордо біля міста Кум в горах, а також ядерний дослідницький комплекс в Ісфахані, відкритий за підтримки Китаю у 1984 році.