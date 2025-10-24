Інтерфакс-Україна
Події
11:14 24.10.2025

Держетнополітики виявила ознаки афілійованості Корецького монастиря (МП) з РПЦ

Фото: https://inok.info/monasteries

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті виявила ознаки афілійованості Корецького Свято-Троїцького жіночого ставропігійного монастиря (Московського патріархату) у місті Корець Рівненської області з Російською православною церквою (РПЦ).

"ДЕСС завершила дослідження щодо наявності ознак афілійованості Корецького Свято-Троїцького жіночого ставропігійного монастиря Московського патріархату з Російською православною церквою, діяльність якої заборонена в Україні відповідно до Закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", - йдеться в повідомленні Служби.

Зазначається, що за результатами дослідження встановлено низку ознак афілійованості монастиря із Російською православною церквою.

Зокрема, встановлено, що: Корецький монастир є структурною частиною РПЦ; у статуті монастиря наявні положення про підлеглість та входження до структури РПЦ; у рішеннях керівних органів РПЦ чітко визначено канонічну та організаційну залежність монастиря; РПЦ має можливість впливати на управлінські рішення монастиря; РПЦ призначає керівницю монастиря та затверджує його статут.

"На підставі отриманих висновків ДЕСС наказала вжити заходів щодо припинення діяльності Корецького монастиря, керівний центр якого знаходиться на території держави-агресора, та який належить до забороненої Законом РПЦ. Відповідно до наказу Відділ юридичного забезпечення та правової аналітики має забезпечити проведення необхідних процедур згідно із законодавством", - йдеться в повідомленні.

З результатами дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості Корецького монастиря з РПЦ можна ознайомитися за посиланням: https://dess.gov.ua/wp-content/uploads/2025/10/Doslidzhennia-Koretskyy-monastyr-17.10.2025.pdf

Як повідомлялося, 9 травня Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

20 травня Держетнополітики почала дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з забороненою іноземною релігійною організацією.

9 липня Держетнополітики заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено.

17 липня Держетнополітики винесено УПЦ (МП) припис про усунення до 18 серпня порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації, а також затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані з УПЦ (МП).

27 серпня Держетнополітики визнало УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ. Згідно з законом "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", УПЦ (МП) через 60 днів достроково позбудеться права на користування державним і комунальним майном.

28 липня дослідницька група Держетнополітики розпочало вивчення можливих зв’язків Корецького Свято-Троїцького жіночого ставропігійного монастиря (МП) з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України.

