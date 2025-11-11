Держетнополітики просить суд припинити діяльність Корецького монастиря (МП)

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті просить Шостий апеляційний адміністративний суд припинити діяльність Корецького Свято-Троїцького жіночого ставропігійного монастиря (Московського патріархату) у місті Корець Рівненської області, щодо якого виявлено ознаки афілійованості з Російською православною церквою (РПЦ).

Згідно судовому реєстру, 5 листопада Шостим апеляційним адмінсудом зареєстровано позов Держетнополітики до Корецького Свято-Троїцького жіночого ставропігійного монастиря (МП) про припинення релігійної організації.

Також Службою подано заяву про забезпечення зазначеного позову, якою просять заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації прав вчиняти будь-які реєстраційні дії відносно майна, що перебуває у власності монастиря.

В той же час, 7 листопада суд відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову.

Як повідомлялося, 9 травня Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

28 липня дослідницька група Держетнополітики розпочало вивчення можливих зв’язків Корецького Свято-Троїцького жіночого ставропігійного монастиря (МП) з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України.

В кінці жовтня Держетнополітики виявила ознаки афілійованості Корецького монастиря (МП) з Російською православною церквою (РПЦ).