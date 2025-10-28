Інтерфакс-Україна
Економіка
11:12 28.10.2025

Для сталого проходження ОЗП потрібно трішки більше 4 млрд куб. м – глава "Нафтогазу"

Україна до кінця опалювального сезону 2025/2026 років для сталого його проходження потребує додаткового імпорту газу обсягом трохи більше 4 млрд куб. м, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Для сталого проходження ОЗП, зважаючи на втрати внутрішнього видобутку, потрібно додатково трішки більше 4 млрд куб м газу. До завершення ОЗП", – сказав Корецький під час брифінгу в "Укрінформі" у вівторок.

За його словами, Україна враховує кілька сценаріїв розвитку подій – "продовження російських атак і додаткові руйнування, можливість повною чи не повною мірою використовувати ПСГ, рівень внутрішнього видобутку".

Він додав, що відповідно, компанія поставила собі задачу рівного графіку додаткового імпорту газу, який тривав влітку й продовжує йти зараз.

"Ми цей процес не зупиняємо. Ми вважаємо, що краще дивитися на цей процес критично і бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій", – підкреслив глава "Нафтогазу".

Як повідомлялося, Корецький повідомив, що 28 жовтня сталася вже сьома у цьому місяці атака РВ по газових об’єктах, внаслідок якої постраждали потужності видобутку в Полтавській області.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=RP9oyumDgb0

Теги: #корецький #нафтогаз_україни #озп

