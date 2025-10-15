Інтерфакс-Україна
Події
10:39 15.10.2025

Росія тричі за тиждень масовано атакувала газову інфраструктурі України – "Нафтогаз"

Фото: https://www.facebook.com/sergii.koretskyi

РФ протягом останнього тижня тричі завдавала масованих ударів по газовій інфраструктурі України, крім того, уночі 15 жовтня атакувала одну з ТЕЦ Групи "Нафтогаз", повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

"За останні сім днів росія тричі масовано атакувала газову інфраструктуру. А цієї ночі під ударом була одна з ТЕЦ Групи "Нафтогаз", – написав Корецький у своєму Facebook у середу зранку.

Він зазначив, що під ударом уже були газовидобувні обʼєкти на Харківщині, а до цього ворог прицільно атакував газову інфраструктуру на Сумщині та Чернігівщині.

"Ці обʼєкти не мають жодного стосунку до військових цілей. російські терористи здійснюють чергові акти тероризму, мета яких позбавити Україну газу, тепла та світла взимку. Ніяк не можуть зрозуміти росіяни, що нас так не зламати і не залякати", – наголосив глава "Нафтогазу".

Теги: #корецький #атака_рф #нафтогаз

