Пастор Бернс про план з 28 пунктів: Компроміс без справедливості - не мир, а мовчання перед обличчям зла - це співучасть

Оприлюднений російсько-американський план із 28 пунктів мирного врегулювання війни в Україні є небезпечним, зазначає американський пастор-євангеліст Марк Бернс, якого ЗМІ називають особистим духовним радником президента США Дональда Трампа.

"Як духовний дипломат, радник і служитель правди, я вдячний чути, що президент Трамп заявив, що цей план не є його остаточною пропозицією, і що він залишається гнучким. Це ознака мудрого лідерства. Цей 28-пунктний українсько-російський "мирний план" посилає небезпечний сигнал світові. Він повідомляє кожному злому диктатору, який спостерігає, від Москви до Тегерана та Пхеньяна, що світові захисники справедливості та миру будуть терпіти зло, якщо воно буде втілено в дипломатії", - написав Бернс в Х у неділю.

При цьому він провів паралелі з вторгненням нацистської Німеччини до Польщі. "Коли світ дозволив Гітлеру вторгнутися до Польщі в 1939 році без наслідків, ми відкрили шлюзи для одного з найпохмуріших розділів в історії людства. І тепер ми спостерігаємо, як це повторюється", - наголосив пастор.

За словами Бернса, якщо з цим нічого не робити, це буде не просто війною, а "моральним крахом". "Шлях до миру завжди повинен залишати простір для корекції курсу, коли на кону моральна ясність", - наголосив пастор.

"Дай злій людині дюйм, і він візьме милю (американське прислів’я, в українській версії без гри слів мало б бути "даси злій людині палець – руку відкусить – ІФ-У). Не лише заради території, але й щоб поширювати страх, страждання та руйнування. Росія вже вторглася, вже бомбила, вже страчувала мирних жителів і дітей. Умиротворення — це не мир. Компроміс без справедливості — це не мир. А мовчання перед обличчям зла — це співучасть. Ми повинні стояти на боці правди, якою б незручною вона не була. Тому що справжній мир приходить лише тоді, коли праведність не приноситься в жертву зручності", - резюмував він.

Як повідомлялося, в Женеві (Швейцарія) у неділю відбувається переговорний процес делегацій України, США та інших міжнародних партнерів, які обговорюють американсько-російський план з 28 пунктів щодо припинення війни в Україні. Українську делегацію очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Раніше у неділю Зеленський вже повідомив про зустріч української команди з командами країн-партнерів і її перші звіти, які свідчать про те, що американські пропозиції щодо припинення війни можуть врахувати критично важливі для національних інтересів України елементи. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, який у складі української делегації перебуває на перемовинах у Женеві, повідомив про зміни до плану припинення війни в Україні, завдяки яким він вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.