Переговори щодо мирного плану США ведуться по чотирьох напрямках, зокрема щодо території і європейської безпеки – ЗМІ

Переговори щодо запропонованого США плану мирного врегулювання в Україні були поділені на чотири пакети, повідомляє The New York Times.

"Особи, обізнані з ходом переговорів, зазначають, що наразі паралельно обговорюються чотири окремі питання. Одне з них стосується питань, пов’язаних із суверенітетом України, таких як обмеження майбутньої чисельності її армії в мирний час та дальності її ракет. Інші питання стосуються території, економічного співробітництва та більш широких питань європейської безпеки", - вказується у повідомленні.