Інтерфакс-Україна
Події
11:16 27.11.2025

Україна домоглася вилучення з мирного плану пункту про амністію – посол Стефанішина

Посол України в США Ольга Стефанішина повідомила, що після переговорів у Женеві українській делегації вдалося вилучити пункт про "повну амністію" з 28-пунктного мирного плану президента США Дональда Трампа.

"Після Женеви було укладено низку домовленостей. Є дещо, що ми можемо підтвердити, а є дещо, що потребує подальшого обговорення з європейцями. Наприклад, було багато спекуляцій щодо питання амністії, і я можу однозначно сказати, що воно не входить до цих 19 пунктів. Цього пункту немає, тому що він є надзвичайно суперечливим і стосується питання справедливості. Було багато різних неправильних тлумачень", - заявила Стефанішина в інтерв’ю DW.

Це означає, що Росія все ще може бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини проти України.

Стефанішина також позитивно охарактеризувала американського переговорника Дена Дрісколла, який незабаром відвідає Київ, зазначивши, що він має "дуже правильний моральний компас" і добре обізнаний з військовою ситуацією. Посол також наголосила, що переговори "не закінчилися", маючи на увазі українську команду, яка вирушила до Москви, а також візит Дрісколла до України.

Теги: #амністія #вилучення #мирний_план_сша #28_пунктів

