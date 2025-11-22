Інтерфакс-Україна
Події
16:12 22.11.2025

Європейські лідери заявили про необхідність додаткової роботи над проєктом мирного плану із 28 пунктів

2 хв читати
Європейські лідери заявили про необхідність додаткової роботи над проєктом мирного плану із 28 пунктів

Європейські лідери вітають постійні зусилля США щодо встановлення миру в Україні і зазначають, що початковий проект плану з 28 пунктів містить важливі елементи, які будуть необхідними для справедливого та міцного миру, але він потребує додаткового опрацювання.

З такою заявою щодо України виступили керівники Європейського союзу – президенти Європейської комісії та Європейської ради Урсула фон дер Ляєн та Антоніу Кошта, президент Фінляндії Александер Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер ФРН Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

"Початковий проект плану з 28 пунктів містить важливі елементи, які будуть необхідними для справедливого та міцного миру. Тому ми вважаємо, що цей проект є основою, яка потребуватиме додаткової роботи. Ми готові долучитися до забезпечення сталого миру в майбутньому", - йдеться у заяві.

"Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою. Ми також стурбовані запропонованими обмеженнями збройних сил України, які зроблять Україну вразливою до майбутніх нападів", - наголосили європейські лідери.

Крім того, вони наполягають на тому, що "впровадження елементів, що стосуються Європейського Союзу та НАТО, потребуватиме згоди членів ЄС та НАТО відповідно".

"Ми користуємося цією нагодою, щоб підкреслити рішучість нашої постійної підтримки України. Ми продовжуватимемо тісну координацію з Україною та США протягом наступних днів", - йдеться у заяві.

Теги: #лідери_єс #заява #мирний_план_сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:24 22.11.2025
Зеленський розповів лідерам країн Північної Європи та Балтії, прем’єр-міністру Польщі про роботу над планом закінчення війни

Зеленський розповів лідерам країн Північної Європи та Балтії, прем’єр-міністру Польщі про роботу над планом закінчення війни

12:31 22.11.2025
Командування 110-ої ОМБр висловилося стосовно мирного плану для України

Командування 110-ої ОМБр висловилося стосовно мирного плану для України

12:14 22.11.2025
Гілларі Клінтон: мирний план Трампа – це фактична капітуляція України

Гілларі Клінтон: мирний план Трампа – це фактична капітуляція України

17:36 21.11.2025
У мирному плані США знайшли формулювання, спочатку написані російською мовою, – ЗМІ

У мирному плані США знайшли формулювання, спочатку написані російською мовою, – ЗМІ

16:58 21.11.2025
В НАТО не коментують "американський мирний план для України", але констатують, що союзники хочуть справедливого та тривалого припинення війни

В НАТО не коментують "американський мирний план для України", але констатують, що союзники хочуть справедливого та тривалого припинення війни

16:44 21.11.2025
Бізнес-магнат Бренсон: Це не мирний план для України, а обман епічних масштабів, його треба відхилити

Бізнес-магнат Бренсон: Це не мирний план для України, а обман епічних масштабів, його треба відхилити

15:20 21.11.2025
Туск про мирні пропозиції США: Нічого про Україну без України

Туск про мирні пропозиції США: Нічого про Україну без України

14:52 21.11.2025
Лінія фронту в Україні є відправною точкою для порозуміння - заява європейських лідерів після розмови із Зеленським

Лінія фронту в Україні є відправною точкою для порозуміння - заява європейських лідерів після розмови із Зеленським

13:37 21.11.2025
Зеленський проводить розмову з європейськими лідерами - джерело

Зеленський проводить розмову з європейськими лідерами - джерело

12:43 21.11.2025
Лідери ЄС обговорять "мирний план" на полях G20, фон дер Ляєн анонсувала розмову із Зеленським

Лідери ЄС обговорять "мирний план" на полях G20, фон дер Ляєн анонсувала розмову із Зеленським

ВАЖЛИВЕ

Більше 150 тис. росіян продовжують штурми на Покровському напрямку - Зеленський

Свириденко заявила про початок перезавантаження управління в оборонній сфері: старт аудитів, оновлення НР, перевірка АРМА і ФДМ

Злочини проти людей і людяності не можуть мати винагороду й прощення - Зеленський

Представники України знають, як захищати національні інтереси і не допустити "третього вторгнення" РФ – Зеленський

Делегацію для переговорного процесу з мирного плану США очолить Єрмак, у складі Умєров та Буданов - указ

ОСТАННЄ

Трамп заявив, що його план щодо України та Росії не є остаточним і має на меті досягнення миру

У Тернополі завершено пошуково-рятувальні роботи

ОВА: На Дніпропетровщині від обстрілів загинула жінка, п’ятеро людей поранено

У ПАР проходить саміт G20

"Укренерго" у неділю обмежуватиме споживання у більшості регіонів обсягом від 1-2,5 черг

Грем заявив про необхідність вирішення питання викрадених українських дітей у мирному плані щодо України

Росіяни вбили 5 полонених військовослужбовців ЗСУ – Офіс генпрокурора

Двоє загиблих і п’ятеро поранених в результаті російських обстрілів на Херсонщині – прокуратура

На Покровському напрямку росіяни зазнають найбільших втрат і змушені задіяти оперативний резерв – УВ "Схід"

У Тернополі число жертв ракетної атаки росіян зросло до 33 людей - ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА