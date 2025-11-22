Європейські лідери заявили про необхідність додаткової роботи над проєктом мирного плану із 28 пунктів

Європейські лідери вітають постійні зусилля США щодо встановлення миру в Україні і зазначають, що початковий проект плану з 28 пунктів містить важливі елементи, які будуть необхідними для справедливого та міцного миру, але він потребує додаткового опрацювання.

З такою заявою щодо України виступили керівники Європейського союзу – президенти Європейської комісії та Європейської ради Урсула фон дер Ляєн та Антоніу Кошта, президент Фінляндії Александер Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер ФРН Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

"Початковий проект плану з 28 пунктів містить важливі елементи, які будуть необхідними для справедливого та міцного миру. Тому ми вважаємо, що цей проект є основою, яка потребуватиме додаткової роботи. Ми готові долучитися до забезпечення сталого миру в майбутньому", - йдеться у заяві.

"Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою. Ми також стурбовані запропонованими обмеженнями збройних сил України, які зроблять Україну вразливою до майбутніх нападів", - наголосили європейські лідери.

Крім того, вони наполягають на тому, що "впровадження елементів, що стосуються Європейського Союзу та НАТО, потребуватиме згоди членів ЄС та НАТО відповідно".

"Ми користуємося цією нагодою, щоб підкреслити рішучість нашої постійної підтримки України. Ми продовжуватимемо тісну координацію з Україною та США протягом наступних днів", - йдеться у заяві.