Стубб і Мелоні обговорили 28-пунктовий мирний план США з Трампом - ЗМІ

Фото: https://www.pap.pl

Президент Фінляндії Александер Стубб разом із прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо 28-пунктового плану США припинення війни Росії проти України, повідомляє агентство Bloomberg у неділю.

"Стубб, відомий своїми добрими стосунками з Трампом, відмовився розкрити подробиці того, що обговорювалося під час розмови. Виступаючи в інтерв’ю Bloomberg TV на зустрічі лідерів "Великої двадцятки" в Йоганнесбурзі, він сказав, що мирні переговори "потребують терпіння", і сказав, що європейські країни не знали про пропозицію Трампа до її внесення", - пише агентство.

"Зараз головне - досягти припинення вогню", - сказав Стубб, додавши, що тривають переговори між 11 зацікавленими країнами, включаючи Канаду та Японію, та США щодо цього плану. Він сказав, що підтримка України відповідає стратегічним інтересам США", - повідомляє Bloomberg.

Окрім того Стубб сказав, що дзвінок Трампу "був досить спонтанним", і висловив впевненість, що "ми (з Трампом – ІФ-У) залишатимемося на зв’язку".

Також відразу після розмови інтерв’ю у Стубба взяв фінський ресурс Yle. У ньому Стубб заявив, що не вважає, що "Россія прийме який-небудь мир, якщо Трамп не гратиме в уьому центральрну роль". Фінський президент підкреслив, що в мирному процесі не можна залишати Європу осторонь.

"Саме собою зрозуміле, що рішення, які стосуються ЄС, не можуть бути прийняті без участі ЄС, а рішення щодо НАТО – без участі НАТО", - заявив Стубб.