Остаточне рішення по мирній угоді буде лише після зустрічі Трампа із Зеленським – ЗМІ

Зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа очікується перед остаточним рішенням щодо плану припинення війни в Україні, пише Reuters у неділю з посиланням на неназваного американського чиновника.

"Ми сподіваємося узгодити останні деталі... щоб скласти угоду, вигідну для них (України)… Нічого не буде досягнуто, поки два президенти не зустрінуться", - сказав співрозмовник видання, коментуючи зустріч делегацій України, США та інших країн-партнерів у Женеві (Швейцарія) в неділю.

Чиновник заявив, що в неділю вранці відбудуться координаційні зустрічі, перш ніж розпочнуться серйозні переговори в Женеві. Чиновник додав, що буде цілий день переговорів у різних форматах між американськими та українськими посадовцями.

Він також повідомив, що напередодні зустрічі в Женеві також відбулися позитивні та конструктивні переговори між американськими та українськими посадовцями.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський сформував склад делегації для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також з представниками РФ, делегацію очолить керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Відповідний указ було розміщено на сайті президента.

У складі делегації 9 високопосадовців, зокрема голова делегації – керівник Офісу президента Андрій Єрмак, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. А також начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов, Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, перший заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Євгеній Острянський, заступник Голови Служби безпеки України Олександр Поклад, радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз.

В свою чергу CNN, опираючись на слова американського високопосадовця, повідомило, що міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл та його команда в суботу приземлилися в Женеві, де проведуть зустрічі з високопосадовими українськими чиновниками для обговорення подальших кроків до миру. За інформацією видання, держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф приєднаються до переговорів у Женеві у неділю.

Раніше у неділю Єрмак також повідомив про початок роботи в Женеві на чолі української делегації. "Провів першу зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини: Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном, Гюнтером Зауттером. Наступна зустріч – із делегацією США. Налаштовані дуже конструктивно", - написав він в Телеграм.

Зеленський також повідомив про зустріч української команди з командами країн-партнерів для роботи над припиненням війни та висловив сподівання в її результативності. "Добре, що дипломатія активізована і що розмова може бути конструктивною. Українська та американська команди, команди наших європейських партнерів – у тісному контакті, і я дуже сподіваюсь, що буде результат", - написав він.