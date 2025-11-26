Росія бачила "мирний план" Трампа, але ні з ким його ще не обговорювала - Ушаков

Російська сторона отримала неофіційними каналами останні версії "мирного плану Трампа", але обговорень з американською стороною ще не було, повідомив помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков.

"В Абу-Дабі мирний план не обговорювали. Мирний план взагалі ще за деталями не обговорювали. Ми його бачили, нам його передали, але ще обговорень не було", - цитують росЗМІ Ушакова.

В інтерв'ю росТБ Ушаков зазначив, що документ був переданий неофіційними каналами. "Папір є, але ще ні з ким не обговорювали", - сказав він, зазначивши, що потрібен серйозний аналіз.

За його словами, представники спецслужб Росії та України зустрічалися в Абу-Дабі. "Вся публіка: і поважна, і не дуже поважна там (в Абу-Дабі - ІФ), і серед цієї публіки були представники, які вели серйозну роботу, це представники спеціальних служб Росії та України", - сказав помічник Путіна.

"Вони періодично зустрічаються й обговорюють вельми делікатні питання, зокрема ті, що стосуються обміну полоненими", - додав Ушаков.