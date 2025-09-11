Інтерфакс-Україна
20:05 11.09.2025

Албанія стала першою країною у світі, де з'явився ШІ-міністр

Албанія стала першою країною у світі, де з'явився міністр, створений із коду та алгоритмів, повідомляє Politico.

"Албанія стала першою країною у світі, яка отримала міністра штучного інтелекту — не міністра штучного інтелекту, а віртуального міністра, створеного з пікселів і коду та керованого штучним інтелектом. Її звати Діелла, що албанською мовою означає "сонечко", і вона відповідатиме за всі державні закупівлі, заявив у четвер прем'єр-міністр Еді Рама", - пише видання.

Рама ще влітку натякав, що країна може одного разу отримати цифрового міністра або навіть прем'єр-міністра на базі ШІ. Однак мало хто очікував, що це станеться так швидко. У четвер на зборах Соціалістичної партії в Тирані, де прем'єр оголосив про перестановки в уряді, він представив Діеллу – першого робота в складі уряду.

"Діелла – це перший член уряду, який фізично відсутній, але створений віртуально за допомогою штучного інтелекту", - заявив Рама. За його словами, тепер рішення про тендери ухвалюватимуться поза міністерствами - винятково цією цифровою системою, що має зробити процес "100% некорупційним і абсолютно прозорим".

Діелла вже знайома албанцям: вона працює на платформі e-Albania, через яку громадяни отримують майже всі держпослуги онлайн. У неї є аватар в образі молодої дівчини в національному одязі. Новий віртуальний міністр також оцінюватиме тендери і зможе "залучати таланти з усього світу", ламаючи бар'єри бюрократії.

 

Теги: #ші #міністр #албанія

