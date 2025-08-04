Зеленський у Харкові зустрівся з пораненими воїнами та відзначив їх державними нагородами

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з пораненими воїнами, які проходять лікування та відновлення в одному з медичних закладів Харкова: глава держави поспілкувався з ними, подякував за службу та відзначив орденами "За мужність" ІІІ ступеня і медаллю "За військову службу Україні", повідомляється на сайті очільника держави.

"Дякуємо за те, що ви дійсно захистили Україну. Щиро пишаємося, що в нас такі воїни – міцні люди, класні, молоді, сильні. Бажаю вам якнайшвидшого одужання", – цитують Зеленського у повідомленні.

Також він подякував бойовим медикам, які допомагають військовим відновлюватися після поранень, і вручив їм медалі за "За військову службу Україні" та "За врятоване життя".

"Дякую вам за службу. Дякую за те, що тут, на Харківщині, максимально допомагаєте, відновлюєте наших хлопців, дівчат. І перше, про що вони говорять, – дуже вдячні лікарям. Дякую вам і всім вашим колегам за службу Україні", – зазначив президент.

Крім того, Зеленський ознайомився з роботою мобільного польового госпіталю, який раніше використовували на фронті. Зараз шпиталь приєднаний до медзакладу для збільшення спроможності допомагати пораненим.