НБУ погіршив оцінку дефіциту е/е 2026р з 1% до 3% та імпорту газу до 6 млрд куб. м у 2025р та 5 млрд куб. м у 2026р

Фото: НБУ

Національний банк України, враховуючи наслідки нещодавніх атак на енергетичну інфраструктуру, погіршив оцінку дефіциту електроенергії на IV квартал 2025 року та I квартал 2026 року до рівня 4–6%, тоді як наприкінці липня цього року оцінював його на рівні біля 1%.

"У 2026 році оцінку дефіциту е/е підвищено до 3% у середньому за рік. За оцінками НБУ, таке розширення дефіциту е/е сповільнить зростання ВВП у 2025 році приблизно на 0,1 в. п. (відсотковий пункт), та у 2026 році – на 0,2 в. п.", – йдеться у жовтневому Інфляційному звіті, опублікованому на сайті НБУ.

Центробанк додав, що різке посилення обстрілів енергетичної інфраструктури та видобувних потужностей з боку РФ наприкінці ІІІ кварталу суттєво також суттєво збільшило потреби в додатковому імпорті е/е та газу для успішного проходження опалювального періоду.

"Очікується імпорт 6 млрд куб. м газу у 2025 році, 5 млрд куб. м у 2026 році і 3 млрд куб. м у 2027 році. Це збільшить витрати більше, ніж на $3 млрд у 2025 році та ще на $3 млрд у 2026–2027 роках", – зазначено у документі.

В липневому звіті Нацбанк прогнозував імпорт газу цього року на суму близько $3 млрд та по $1 млрд у 2026 і 2027 роках.

В припущення базового сценарію прогнозу закладена ціна газу на хабі TTF в Нідерландах $447,5 за 1000 куб. м цього року з подальшим здешевленням до $384,7 за 1000 куб. м наступного року та $367,7 за 1000 куб. м 2027 року.

Як повідомлялося, Нацбанк минулого тижня погіршив прогноз зростання економіки країни в 2025 році до 1,9% з 2,1% через енергодефіцит, руйнування газодобувних потужностей та дефіцит робочої сили, а на 2026 рік – з 2,3% до 2%.

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/news/all/inflyatsiyniy-zvit-jovten-2025-roku