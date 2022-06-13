Україна зараз закуповує іноземну гречку в очікуванні власного врожаю

Гречана крупа зникла з полиць деяких українських магазинів через ажіотажне зростання попиту на крупи, спричинене бажанням населення робити продовольчі запаси в умовах повномасштабного вторгнення РФ, при цьому після збирання врожаю гречки в Україні пропозиція гречаної крупи та її вартість стабілізується на рівні 65-70 грн/кг.

Відповідний прогноз оприлюднено на сайті Національної академії аграрних наук України у понеділок.

За її даними, попит на гречану крупу викликаний панікою населення, яке запасалося в умовах війни з РФ великими обсягами всіх видів круп, тоді як торговельні мережі не змогли забезпечити відповідне зростання пропозиції, в результаті гречана крупа тимчасово зникла з полиць деяких магазинів.

До того ж українці споживають 3-4 кг гречаної крупи на рік, що у кілька разів перевищує середньосвітовий показник 1,5 кг крупи на рік.

"Наш урожай (2022р. – ІФ) забезпечить до 2,5 кг гречки на одного громадянина. Це не критична ситуація, але треба буде дочекатися нового врожаю. Починаючи з вересня, буде стабільність цін – на рівні 65-70 грн за кілограм крупи гречаної. Це якщо будуть проблеми з імпортом. А якщо забезпечимо достатньо імпортної крупи, ціна на гречку може зменшитися до 50 грн за кілограм, можливо навіть менше", – йдеться на сайті НААН.

За його даними, в умовах складної посівної кампанії під час війни, українські аграрії засіяли достатньо гречки, і її врожай приблизно відповідатиме торішньому, можливо, буде на 10-15% менше. Проте для потреб України цього буде цілком достатньо.

НААН наголошує, що до збирання власного врожаю Україна змушена купувати іноземну гречану крупу, яку зараз імпортує з Польщі чи Литви замість російської та казахстанської. При цьому ціна імпортної крупи буде високою через дороге паливо, оскільки її ввозять в Україну переважно автомобільним транспортом.

Як повідомлялося, в поточному сезоні гречкою вже засіяно 74,9 тис. га, що становить 92% від раніше запланованих 81,6 тис. га.