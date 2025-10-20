РФ матиме дефіцит майже $100 млрд у 2026 році – Зеленський

РФ наступного року буде мати значний бюджетний дефіцит розміром майже $100 млрд, ще місяць тому ця цифра становила $71 млрд, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Уже зараз ми вважаємо, що наступного року Росія матиме значний дефіцит – майже 100 мільярдів доларів. Ми бачили документи – місяць тому ця цифра становила 71 мільярд, але ми бачимо, що проблем в них дійсно побільшало", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у неділю.

За його словами, якщо Індія справді почне купувати менше енергоносіїв у РФ, це допоможе Україні.

Як повідомлялося, на минулому тижні президент США Дональд Трамп заявляв, що прем’єр Індії Нарендра Моді повідомив йому про готовність припинити купівлю російської нафти. На думку Трампа, "тепер треба, щоб Китай зробив те саме".

У МЗС Індії на тлі цих заяв сказали, що влада країни під час ухвалення рішень щодо закупівель нафти і газу орієнтується на захист інтересів індійських споживачів.