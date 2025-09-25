Інтерфакс-Україна
Події
00:16 25.09.2025

МВФ попередньо оцінює незакриту потребу України в міжнародному фінансуванні на 4 роки у $65 млрд – Підласа

Нова програма співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) буде розрахована на чотири роки – 2026-2029, і МВФ попередньо оцінює незакриту потребу України в міжнародному фінансуванні в цей період на рівні $65 млрд, повідомила глава Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

"МВФ мислить середньостроковими категоріями. Ця нестача фінансування розподілена нерівномірно протягом 4 років, тому що наразі на 2027 рік ми маємо найменше домовленостей. А з 2028 року Єврокомісія планує закласти в 7-річному бюджеті ЄС EUR100 млрд євро для України і це вже враховується як певна домовленість про фінансування", – написала вона у Facebook у середу після брифінгу, який провела разом з постійною представницею МВФ в Україні Прішилою Тофано для економічних радників посольств країн-членів ЄС щодо держбюджету-2026.

Підласа зазначила, що серед усіх міжнародних партнерів МВФ найбільш детально і глибоко аналізує бюджет України та його потреби.

Глава Бюджетного комітету нагадала, що кілька місяців тому уряд оцінював незакриту потребу в міжнародному фінансуванні на два роки – 2026-2027 – на рівні $37,4 млрд, але ця оцінка згодом змінилась, тому що обсяг фінансування, якого бракує в 2026 році, зріс.

Втім вона наголосила, що ключове в оцінці потреби зовнішнього фінансування бюджету - це припущення щодо тривалості війни і, відповідно, видатків на оборону.

"Прогнозувати безпекову ситуацію в 2027 році можна, але, на мою думку, це суто теоретична справа. Тому у спілкуванні з міжнародними партнерами важливо показувати середньострокову перспективу, але потрібно фокусуватись на найбільш терміновій задачі - покрити $18,1 млрд, яких нам бракує на 2026 рік", – вважає Підласа.

На її думку, ЄС і країнам G7 важливо не тільки ухвалити рішення про формат підтримки України, але і ухвалити його вчасно, щоб уряд не мав проблем з ліквідністю і виконанням зобов’язань перед українцям в першому кварталі 2026 року.

Як додала Підласа, формат підтримки України може бути різний - як продовження механізму ERA loans, так і нові механізми – "Репараційний кредит", де російські заморожені активи фактично передаються в користування Україні, чи двостороння допомога від країн-членів.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів України Сергій Марченко оцінив потреби бюджету України у зовнішньому фінансуванні у 2026 році у $45,5 млрд, а загальний обсяг необхідного зовнішнього фінансування на період дії нової 4-річної програми з МВФ – від $150 до $170 млрд.

Нинішня 4-річна програма розширеного фінансування EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, яку було затверджено в березні 2023 року, спершу передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд – у негативному, але із затягуванням війти ці показники було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.

За розрахунками Мінфіну, Україна за останні три з половиною роки отримала понад $145 млрд міжнародної фінансової допомоги, у тому числі у 2025 році було залучено понад $30,6 млрд зовнішнього фінансування, тоді як план зовнішнього фінансування держбюджету на весь цей рік – $39,3 млрд.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/17T6Yq5dm3/

Теги: #фінансування #дефіцит

