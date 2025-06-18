Інтерфакс-Україна
Економіка
12:05 18.06.2025

Українська пшениця подешевшала в очікуванні нового врожаю

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Українська пшениця подешевшала в очікуванні нового врожаю

На українському ринку в секторі пшениці в середині червня домінувала знижувальна цінова динаміка, повідомило інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".

"Наближення збиральної кампанії, невисокий попит трейдерів, які очікували нового врожаю, та знижувальний ціновий тренд на експортному ринку чинили тиск на ціни. Кількість пропозицій зернової залишалась недостатньою, а попит переробників був доволі високим, що продовжувало надавати підтримку цінам", - пояснили аналітики.

Ціни на пшеницю 2 класу фіксувалися в межах 10000-11300 грн/т СРТ, а на фуражну пшеницю – в межах 9200-10200 грн/т СРТ, констатували в "АПК-Інформ".

Теги: #ціни #пшениця

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