15:46 01.09.2025

Glacier у Буковелі готується до відкриття наприкінці 2025 р.

Багатофункціональний комплекс Glacier Premium Apartments у Буковелі Івано-Франківської області готується до відкриття 19 грудня, повідомила генеральний директор Glacier Оксана Янюк агентству "Інтерфакс-Україна".

"Вже 19 грудня відкриємо весь комплекс, а поки тривають активні роботи як на території, так і в середині будинку. П’ять блоків, вражаюча інфраструктура, величезна озеленена територія з парком буквально біля 14-ї траси і багато-багато цікавого", - повідомила вона.

Glacier Premium Apartments - багатофункціональний комплекс, складається з п’яти черг, одна з яких люкс. Згідно даним Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, на данний момент введені в експлуатацію дві з п’яти секцій. Всього в комплексі 849 апартаментів та 600 паркомісць, які плануються повністю запустити для прийому гостей з 19 грудня цього року.

Апарт-готель Glacier – один з флагманських проектів відомої в Західній Україні будівельної компанії VD Group. Старт продажів нерухомості анонсовано у першому кварталі 2023 року, згідно даним ЛУН, всі лоти продані влітку 2024 року. Для потенційних інвесторів були доступні апартаменти від 25 кв. м до 200 кв. м, а також парко-місця з більш доступним порогом входу.

"Всі об’єкти дозвілля в готелі збудовані за рахунок забудовника VD Group, що дало можливість втілити найбільш складні та претензійні плани і зробити дійсно новий крок в сфері гостинності", - повідомила Янюк.

Серед інфраструктури - три панорамні СПА-центри з відкритими терасами на дахах; люксовий та найбільший в регіоні фітнес клуб; освітньо-розважальний  простір Glacier Kids Space для діток 6+ років та ліцензовані ясла-садочок для гостей від 6 місяців до 5 років; ресторани La Famiglia; дворівневий підземний паркінг з зарядними станціями для електромобілів, конференц хол на 300+ осіб та ін.

За даними порталу новобудов ЛУН, заснована у 2017 році VD Group ввела в експлуатацію чотири будинки у двох ЖК, на етапі будівництва 15 будинків у 6 ЖК.

