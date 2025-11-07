Інтерфакс-Україна
Економіка
18:57 07.11.2025

"Нафтогаз" та ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. домовилися про співпрацю для постачання американського LNG в Україну

1 хв читати
"Нафтогаз" та ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. домовилися про співпрацю для постачання американського LNG в Україну
Фото: https://www.facebook.com

Група "Нафтогаз" та грецька компанія ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. з метою диверсифікації маршрутів постачання американського LNG в Україну підписали меморандум про співпрацю, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"На полях P-TEC підписали Меморандум з грецькою компанією ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. Йдеться про майбутні регулярні поставки американського газу в Україну через грецькі газові термінали та Вертикальний коридор", – написав Корецький у Facebook у п’ятницю розраховане до 2050 року і дозволить поетапно реалізовувати нові стратегічні проєкти.

Такими він назвав ⁠забезпечення стабільних довгострокових поставкок LNG для України, інтеграцію української інфраструктури в логістичні маршрути LNG до Європи, створення сталої системи постачання та зберігання американського LNG.

"Ми закладаємо новий фундамент у трансатлантичній співпраці з партнерами. Це ще один крок задля довгострокової енергетичної стабільності України і нових можливостей", – прокоментував глава "Нафтогазу".

Як повідомлялося, у цей же день на полях P-TEC Група "Нафтогаз" узгодила із польською ORLEN та американськими партнерами нові поставки американського скрапленого газу (LNG) в Україну обсягом щонайменше про 300 млн куб. м для сталого проходження опалювального сезону обсягом газу.

Станом на 1 жовтня Україна вже отримала 400 млн куб. м американського LNG.

Теги: #меморандум #atlantic_see_lng_trade_sa #нафтогаз

