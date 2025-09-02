Середньомісячні зарплати на АЗК з 1 жовтня мають бути не меншими 12 та 16 тис. грн залежно від розташування – закон №4536-ІХ

Підписаний у вівторок президентом України закон №4536-ІХ від 16 липня 2025 року про внесення змін до Податкового кодексу України (т.з. закон про "соєві правки") серед іншого встановлює мінімальну середньомісячну заробітну плату для працівників автозаправних комплексів та станцій у розмірі 1,5-2 мінімальних заробітних плат (МЗП).

Згідно з документом, компанії, що мають ліцензію на роздрібну торгівлю пальним, з 1 жовтня зобов’язані забезпечувати працівникам середньомісячну заробітну плату на рівні не менше двох розмірів МЗП, встановленої на 1 січня звітного року. Таким чином, станом на вересень 2025 року середня заробітна платня на АЗК має складати не менше 16 тис. грн.

Водночас уточнюється, що для АЗС, розташованих за межами обласних центрів і Києва на відстані понад 50 км та з торговельними залами площею до 500 кв. м, норма є нижчою – не менше 1,5 розміру МЗП, тобто 12 тис. грн.

Аналогічні норми поширюються на торгівлю іншими підакцизними товарами – алкогольними напоями, а також сидром та перрі без додавання спирту, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет.

Розрахунок середнього рівня зарплат здійснюватиметься на основі податкової звітності, з урахуванням нарахованої заробітної плати, оплати перших п’яти днів лікарняних та допомоги у разі тимчасової непрацездатності, яку компенсує Пенсійний фонд.

При цьому власник та СЕО мережі АЗК "Параллель" Олександр Дубінін у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" зазначив, що з огляду на складну ситуацію на ринку праці, середній рівень зарплат на АЗК значно перевищує встановлені законодавцем рівні.

"Ситуація на ринку праці сьогодні така, що зарплати працівників АЗС в реальності перевищують рівень, передбачений законодавцями. Через дефіцит кадрів конкуренція за персонал зростає. Зокрема, середньомісячна заробітна плата у нашій мережі за останні роки фактично подвоїлася і наразі перевищує 20 тис. грн", – наголосив він.