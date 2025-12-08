Зеленський прибув до Лондона, підтвердив його радник

Фото: Unsplash

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Лондона, де заплановані зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, підтвердив радник голови держави з комунікацій Дмитро Литвин.

"Приземлились в Лондоні", - повідомив Литвин журналістам в понеділок.

Як повідомлялося, після зустрічі Зеленського зі Стармером, Макроном, та Мерцом президент України та прем’єр Сполученого Королівства проведуть зустріч "віч-на-віч". Потім обидва лідера візмуть участь у спільному відеодзвінку з лідерами ЄС, європейських країн, НАТО. Того ж дня Зеленський вилетить до Брюсселя, де ввечері проведе переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.