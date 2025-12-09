Зеленський за результатами роботи в Лондоні: найближчим часом будемо готові направити доопрацьовані документи в США

Україна та країни Європи просунулися у роботі над компонентами проєкту угоди щодо припинення війни і готові представити їх представникам США, повідомив президент України Володимир Зеленький за підсумками роботи в Лондоні, де він перебуває з понеділка.

"Працюємо дуже активно над усіма компонентами можливих кроків для закінчення війни. Українські та європейські компоненти пропрацьовані вже більше, і ми готові представити їх партнерам в Америці. Разом з американською стороною розраховуємо зробити можливі кроки якомога більш працездатними якомога швидше", - написав Зеленський в Телеграм у вівторок ввечері.

За його словами, "ми зацікавлені в справжньому мирі та постійно на звʼязку з Америкою", але "все залежить від того, чи готові в Росії робити дієві кроки, щоб зупинити кровопролиття та не допустити розпалення війни знов".

"Найближчим часом будемо готові направити доопрацьовані документи в Сполучені Штати", - повідомив президент України.

За словами Зеленського, результати роботи в Лондоні у понеділок на рівні радників із питань національної безпеки європейських партнерів були у вівторок обговорені з українською переговорною командою, про що напередодні була досягнула домовленість на рівні лідерів країн.

Як повідомлялося, Зеленський під час візиту в Лондон поінформував західних лідерів про перемовини зі США та наголосив на важливості спільної роботи над усіма документами. "Координуємося, щоб голос Європи був врахований у всіх питаннях, які стосуються Європи. Я поінформував про контакти з Америкою та роботу над усіма пропозиціями, які маємо на столі. Важливо, щоб над усіма документами ми працювали разом, а це стосується і загальної рамки щодо миру, і гарантій безпеки, і відновлення України після закінчення війни", - написав він у телеграмі в понеділок увечері.

Зеленський повідомив, що цими днями і тижнями має фактично цілодобову комунікацію з партнерами. Зокрема, в понеділок в Лондоні разом з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером провели спільну розмову з партнерами.