16:23 09.10.2025

Суд змінив запобіжний захід нардепу Тищенку на особисте зобов'язання - ЗМІ

Шевченківський районний суд Дніпра пом’якшив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку та експоліцейському Богдану Писаренку, які обвинувачуються у незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу, повідомляє "Суспільне".

"У Шевченківському райсуді Дніпра 9 жовтня розпочалось засідання по справі нардепа Миколи Тищенка та експоліцейського Богдана Писаренка. Їх обвинувачують в незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Головного управління розвідки Міноборони Дмитра Мазохи", - йдеться в повідомленні "Суспільного" в четвер на сайті з посиланням на кореспондента із залу суду.

Згідно з повідомленням, на попередніх засіданнях суд продовжив Тищенку та Писаренку запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту на два місяці — до 21 жовтня.

"За рішенням суду, обвинуваченим Миколі Тищенку та Богдану Писаренку змінили запобіжний захід з нічного домашнього арешту на особисте зобов’язання, строком на два місяці, до 9 грудня", - зазначає "Суспільне".

Обвинувачені були присутніми на засіданні в режимі онлайн.

Наступне засідання відбудеться 10 листопада.

Як повідомлялося, низка телеграм-каналів опублікувала відео, як 20 червня група невідомих напала в Дніпрі на колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен", коли той гуляв із дитиною. На відео видно, що до цього була причетна охорона народного депутата Тищенка, з яким потерпілий посперечався.

7 грудня Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування справи стосовно Тищенка і направило її до суду. Депутата підозрюють у незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося спричиненням потерпілому фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України).

Раніше обидва обвинувачених перебували під цілодобовим домашнім арештом, потім їм змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт.

