Чиновникам в Одесі обрали домашні арешти та арешти з можливістю застави у справі про загибель людей у негоду

Запобіжні заходи у вигляду нічних домашніх арештів та тримання під вартою із альтернативою застави обрані п’ятьом посадовцям, які проходять як підозрювані у справі про загибель дев’яти людей в Одесі під час негоди 30 вересня, яка спричинила повінь у місті, повідомляється в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України в п’ятницю.

"Підозрюваним посадовцям… судом обрано запобіжні заходи: заступнику міського голови – цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу контролю; заступниці міського голови – нічний домашній арешт; начальнику структурного підрозділу та головному інженеру структурного підрозділу КП "Міські дороги" – нічний домашній арешт із носінням електронного засобу контролю; директору Департаменту муніципальної безпеки, головному інженеру та директору КП "Міські дороги" – тримання під вартою із альтернативою застави у 1,5 млн грн; директору Департаменту міського господарства - тримання під вартою із альтернативою застави у 3 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у межах кримінального провадження щодо службової недбалості, яка спричинила загибель людей (ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України), здійснюється слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області. Також повідомляється, що наразі за клопотанням прокуратури розпочато судове засідання по запобіжному заходу колишньому меру Одеси.

Як повідомлялося, внаслідок зливи 30 вересня в Одесі загинули дев’ять людей, серед них дитина, багато людей залишилися без майна, було суттєво пошкоджене обладнання, необхідне для проходження опалювального сезону. По допомогу звернулися понад тисяча містян через підтоплення, падіння дерев, відключення електроенергії та шкоду майну. У місті було пошкоджено близько 300 приватних і приблизно 400 багатоквартирних будинків.

2 жовтня в Одесі було оголошено день жалоби за загиблими.