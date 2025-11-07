Затриманого столичного поліцейського повідомлено про підозру в заволодінні речовими доказами на 13,3 млн грн

Фото: https://t.me/pgo_gov_ua

Затриманого на Рівненщині начальника відділення Дарницького управління поліції ГУНП у Києві Юрія Рибянського повідомлено про підозру в заволодінні речовими доказами на 13,3 млн грн.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури начальнику одного з відділів Дарницького управління поліції повідомлено про підозру у заволодінні майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України)", - повідомляє Офіс генерального прокурора в телеграм-каналі в п'ятницю.

За даними слідства, речові докази у вигляді грошових коштів на суму еквівалентну 13,3 млн грн правоохоронець замість передачі до банківської установи залишив у службовому кабінеті, після чого перестав виходити на роботу і зник разом із грошима.

"Поліцейського розшукали на Рівненщині та затримали в порядку ст. 208 КПК України. Під час затримання вилучено зниклі гроші", - наголошують в прокуратурі.

ДБР в телеграм-каналі зазначає, що Бюро спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції розпочали кримінальне провадження щодо поліцейського.

За інформацією ДБР, службовець всупереч вимогам законодавства зберігав у своєму робочому кабінеті речові докази - гроші у різній валюті.

"Кошти було раніше вилучено його підлеглими під час досудового розслідування і мали бути передано на відповідальне зберігання до банківської установи", - уточнюють в ДБР.

3 листопада 2025 року правоохоронець не вийшов на роботу, а в його робочому кабінеті були відсутні згадані вище кошти.

Через три дні - 6 листопада - працівники ДБР та поліції встановили місце перебування чоловіка: він переховувався в лісі на Рівненщині, де облаштував тимчасове житло.

"Для цього придбав мікроавтобус, намет, зарядну станцію, значну кількість харчів та різноманітне спорядження для тривалого перебування в лісі", - інформують у Бюро.

Офіс генпрокурора та ДБР не називають прізвища поліцейського.

Раніше поліція Києва повідомила про розшук начальника відділення Дарницького управління поліції ГУНП у Києві Юрія Рибянського, а потім і про його затримання на Рівненщині.