Українські бійці підняли синьо-жовті прапори над селами у Курській області

До Дня державного прапора України оператори батальйону безпілотних систем "Rugby Team" 129 окремої важкої механізованої бригади підняли синьо-жовті прапори над селами Горналь і Гуєво в Суджанському районі Курської області РФ.

Відповідне відео оприлюднив у Facebook батальйон безпілотних систем Rugby Team та зазначено, що ці села є етнічними землями української Слобожанщини.

Як зазначається, український прапор майорить над Горналью та Гуєво як знак незламності та нагадування ворогу: Україна завжди пам’ятає та повертає своє.