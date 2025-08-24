Інтерфакс-Україна
Події
07:28 24.08.2025

Українські бійці підняли синьо-жовті прапори над селами у Курській області

1 хв читати
Українські бійці підняли синьо-жовті прапори над селами у Курській області

До Дня державного прапора України оператори батальйону безпілотних систем "Rugby Team" 129 окремої важкої механізованої бригади підняли синьо-жовті прапори над селами Горналь і Гуєво в Суджанському районі Курської області РФ.

Відповідне відео оприлюднив у Facebook батальйон безпілотних систем Rugby Team та зазначено, що ці села є етнічними землями української Слобожанщини.

Як зазначається, український прапор майорить над Горналью та Гуєво як знак незламності та нагадування ворогу: Україна завжди пам’ятає та повертає своє.

Теги: #курська_область #прапор

