Головний прапор України тимчасово приспустили через сильний вітер – КМДА

У Києві 30 жовтня через погіршення погодних умов тимчасово приспустили головний прапор України, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"У столиці через прогнозовану негоду 30 жовтня тимчасово приспустили головний прапор України. За прогнозами синоптиків, у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні КМДА у Телеграмі у четвер.

За інформацією КО "Київзеленбуд", прапор залишиться приспущеним до кінця доби 31 жовтня.

Висота флагштока на Печерських пагорбах становить майже 90 м, його вага – 32 тонни, розмір полотнища – 16 на 24 м.