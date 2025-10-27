Інтерфакс-Україна
13:11 27.10.2025

Невідомі уп'яте зірвали прапор України з будівлі консульства в польському Перемишлі – посол

Посол України в Польщі Василь Боднар повідомив про чергове зривання українського прапора з будівлі консульства Україні в польському місті Перемишль, яке знаходиться поблизу кордону з Україною.

"Хвиля антиукраїнського хейту в соціальних мережах знову призвела до зривання українського прапора з Почесного консульства України в Перемишлі. Цього року це вже щонайменше п’ятий акт публічного зневаги до прапора України в цьому ж місці", - написав Бондар в соцмережі Х в понеділок.

Він проілюстрував повідомлення фотографією будівлі консульства, над входом до якого висить прапор Польщі, а сусідній флаґшток зламаний та без прапора.

"Я звертаюся публічно та дипломатичним шляхом до Поліції Польщі та Міністерства закордонних справ Республіки Польща з проханням вжити відповідних заходів для пошуку винних та притягнення їх до відповідальності. Законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до одного року за образу державного прапора", - написав Бондар.

У коментарях до посту посла користувачі українською мовою висловлюють жаль з приводу того, що так сталося, а польською критикують поведінку українських біженців в Польщі та закликають їх повернутися назад до України.

Теги: #інцидент #прапор #перемишль

