В Одесі поліція оголосила підозру жінці за публічну наругу над прапором України

Одеські поліцейські викрили та оголосили підозру жінці, що розмістила у соціальних мережах відео, в якому вона зриває з фасаду прапор України та викидає його у смітник, повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

"Правоохоронці виявили в популярному месенджері відео із камер спостереження, на якому невідома жінка серед дня у присутності перехожих зірвала державний прапор України, закріплений на фасаді магазину, та викинула його у смітник. Слідчі (…) Одеського районного управління поліції № 1 розпочали за даним фактом кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні на сайті правоохоронців.

В ході оперативно-розшукових заходів встановили, що до злочину причетна 35-річна місцева жителька, неодноразово судима за крадіжки та наркозлочин. Зібравши достатню кількість доказів, їй було повідомлено про підозру в публічній нарузі над Державним Прапором України.

Свій вчинок підозрювана відмовилась пояснювати. Максимальне покарання, яке їй загрожує, – три роки позбавлення волі.