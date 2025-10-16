Інтерфакс-Україна
11:31 16.10.2025

Київ просить швейцарські правоохоронні органи розслідувати інцидент із погрозами українській родині російськомовним чоловіком

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на розповсюджене у соцмережах відео, де російськомовний чоловік почав погрожувати україномовній родині у швейцарському поїзді.

"Відео, на якому російськомовний чоловік словесно нападає та погрожує україномовній родині у швейцарському поїзді, викликає обурення. Це неприпустима мова ненависті та етнічна ворожнеча. Ми звернулися до швейцарських правоохоронних органів з проханням розслідувати цей інцидент та притягнути винних до відповідальності", - написав Тихий у соцмережі Х.

У МЗС наголосили, що така поведінка не може толеруватися.

Раніше у швейцарських ЗМІ зʼявилася інформація про інцидент за участю української родини у потязі, що прямував до міста Шпіц (Spiez) у кантоні Берн.

Згідно з розповсюдженим відео, чоловік, що розмовляв російською, почув, як родина спілкувалася українською мовою, і почав словесну агресію. Він погрожував фізичною розправою, викрикував образи та закликав родину "зайнятися війною". Інцидент був зафіксований на відео одним зі свідків.

Теги: #інцидент #швейцарія

