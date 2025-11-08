В Тернополі з вікна обласного ТЦК випав чоловік

Тернопільський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) повідомив, що в ніч проти суботи затриманий його співробітниками військовозобов’язаний намагався втекти з будівлі, внаслідок чого зірвався з висоти та впав на дах їдальні.

"8 листопада 2025 року близько 00 год. 15 хв. до Тернопільського ОМТЦК та СП був доставлений військовозобов’язаний громадянин Т., який є порушником військово-облікового законодавства. Відстрочки від призову та бронювання він не має. На момент доставки громадянин Т. перебував у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомленні ОМТЦК у Facebook.

З огляду на його стан, який "унеможливлював проведення об’єктивних процесуальних дій щодо притягнення до адміністративної відповідальності, його було тимчасово розміщено в кімнаті відпочинку військовозобов’язаних. Близько 03 год. 50 хв. громадянин Т., перебуваючи в санвузлі спального приміщення (5-й поверх), самовільно демонтував склопакет вікна, зв’язав власний одяг та, намагаючись спуститися по ньому, зірвався та впав на дах їдальні", - зазначили в ОМТЦК.

За наданою інформацією, працівники ОМТЦК негайно викликали карету швидкої медичної допомоги.

"Постраждалого було госпіталізовано до реанімаційного відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні та надано необхідну медичну допомогу, наразі потерпілий перебуває у стабільному стані", - повідомили у центрі.

На місці події працюють правоохоронці. За фактом інциденту проводиться службове розслідування.