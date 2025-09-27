Інтерфакс-Україна
Події
11:41 27.09.2025

В Японії заарештували українського ютубера за стрім проникнення до будинку в зоні "Фукусіми-1"

2 хв читати
В Японії заарештували українського ютубера за стрім проникнення до будинку в зоні "Фукусіми-1"
Фото: Takashi Togo

В Японії заарештували українського ютубера з понад 6,5 мільйонами підписників після того, як він вів пряму трансляцію свого проникнення до будинку в зоні відчуження ядерної станції “Фукусіма-1”, разом із ним затримали ще двох українців, повідомляє Barron’s з посиланням на поліцію та ЗМІ.

Посольство України в Японії назвало дії українських громадян неприпустимими.

“Український ютубер із понад 6,5 мільйонами підписників був заарештований у Японії після того, як у прямому ефірі транслював своє проникнення до будинку в ядерній зоні відчуження Фукусіми”, - йдеться у повідомленні видання у суботу.

Арешт, який, як повідомляється, стався у середу, 24 вересня, в районі, оголошеному забороненою зоною після ядерної катастрофи 2011 року. Українців заарештували за проникнення до незайнятого будинку в місті Окума в префектурі Фукусіма. “Працівники поліції виявили підозрюваних за інформацією, наданою громадянином, та заарештували їх на місці злочину”, – сказав представник поліції.

Після катастрофи на Фукусімі, спричиненої потужним землетрусом і подальшим цунамі, 12 відсотків префектури стали закритою зоною, близько 165 тис. людей покинули свої домівки або за наказом про евакуацію, або добровільно. Радіація, що охопила регіон, змусила людей покинути все. Хоча багато районів вже оголосили безпечними, деякі все ще вважаються небезпечними, зокрема місце, де українці проводили свій стрим.

У посольстві України в Японії назвали дії українських громадян неприпустимими. Там зазначили, що “глибоко стурбовані інформацією про інцидент, що трапився у префектурі Фукусіма 24 вересня за участю приватних осіб — українських громадян”. “Переконані, що цей прикрий випадок не повинен ставити під сумнів почуття вдячності українців за дружбу та щиру допомогу японського народу Україні в часи важких випробувань”, — йдеться у фейсбуці посольства України в Японії.

Колишній посол України в Японії Сергій Корсунський написав у соціальній мережі X, що хоче вибачитися за інцидент від імені заарештованих українців. “Я глибоко вражений цією новиною. Я хотів би вибачитися за цей злочин, скоєний українцями. Цього не повинно було статися”, - написа він.

У фейсбуці Корсунський додав: “Подібні випадки є дуже поганим сигналом і мені важко збагнути, як ці персонажі взагалі потрапили в Японію, і як їм прийшла до голови думка залізти у чужий будинок. Так, в зоні навколо Фукусіми багато покинутого житла. Але воно стоїть недоторканим і оберігається поліцією так, начебто там живуть люди. Бо дім для японців - це не просто місце, це частка душі”.

Теги: #блогер #інцидент #фукусіма #стрим

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:07 19.09.2025
У Ковелі військові ТЦК застосували сльозогінний газ через опір працівників підприємства

У Ковелі військові ТЦК застосували сльозогінний газ через опір працівників підприємства

13:43 08.09.2025
Голова Деснянської РДА Бахматов: Старостенко не робила запиту на виступ і зривала захід

Голова Деснянської РДА Бахматов: Старостенко не робила запиту на виступ і зривала захід

09:06 04.09.2025
Чоловік, який у січні погрожував поліцейським у метро Києва, проведе за ґратами 4,5 року

Чоловік, який у січні погрожував поліцейським у метро Києва, проведе за ґратами 4,5 року

12:15 03.09.2025
Посадку літака президента Литви було ускладнено через "рекламний дрон"

Посадку літака президента Литви було ускладнено через "рекламний дрон"

12:31 31.08.2025
ОК "Північ": в серпні були повідомлення про 41 інцидент з ТЦК та СП, 87% з них мають маніпулятивний характер

ОК "Північ": в серпні були повідомлення про 41 інцидент з ТЦК та СП, 87% з них мають маніпулятивний характер

11:35 30.08.2025
У Києві у сміттєвому баку знайшли цуценят, одне з них померло

У Києві у сміттєвому баку знайшли цуценят, одне з них померло

11:46 13.08.2025
Правоохоронці інкримінують затриманим у Варшаві українцям агресію та демонстрацію забороненої символіки - МЗС

Правоохоронці інкримінують затриманим у Варшаві українцям агресію та демонстрацію забороненої символіки - МЗС

16:56 18.07.2025
ДБР повідомило про підозру заступнику начальника Подільського ТЦК і солдату Шевченківського ТЦК в рамках розслідування обставин смерті чоловіка

ДБР повідомило про підозру заступнику начальника Подільського ТЦК і солдату Шевченківського ТЦК в рамках розслідування обставин смерті чоловіка

21:22 17.07.2025
Сибіга засудив відмову Угорщини допустити трьох українських військових на її територію

Сибіга засудив відмову Угорщини допустити трьох українських військових на її територію

10:06 02.07.2025
Поліція Києва затримала таксиста, який вдарив співачку Тоню Матвієнко

Поліція Києва затримала таксиста, який вдарив співачку Тоню Матвієнко

ВАЖЛИВЕ

Минулої ночі знешкоджено 97 із 115 ворожих безпілотників, є влучання у 6 локаціях

Бійці ССО взяли під контроль лісосмугу на Донеччині

Зеленський доручив збільшувати контрактну складову армії

Росія може застосовувати танкери для запуску дронів у Данію, Норвегію, країни Балтії - Зеленський

Данія надасть Україні додатковий пакет допомоги на 400 млн євро

ОСТАННЄ

У Фінляндії біля електростанції помітили дрон - ЗМІ

У Донецькій області одна людина загинула, ще 9 зазнали поранень через російські обстріли минулої доби

У Нацгвардії вводять новий формат прямої комунікації з підрозділами - відеоконференції

УЧХ допомагає ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА у Запоріжжі

У Чувашії через атаку дронів зупинено роботу нафтоперекачувальної станції

Окупанти обстріляли аварійну бригаду газовиків у Сумській області

Об'єкт залізничної інфраструктури пошкоджено в Одеській області через атаку БпЛА

Неподалік від бази ВМС Швеції помітили невідомі дрони - ЗМІ

У Донецькій області один житель загинув, вісім зазнали поранень минулої доби

Минулої ночі знешкоджено 97 із 115 ворожих безпілотників, є влучання у 6 локаціях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА