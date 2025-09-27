В Японії заарештували українського ютубера за стрім проникнення до будинку в зоні "Фукусіми-1"

Фото: Takashi Togo

В Японії заарештували українського ютубера з понад 6,5 мільйонами підписників після того, як він вів пряму трансляцію свого проникнення до будинку в зоні відчуження ядерної станції “Фукусіма-1”, разом із ним затримали ще двох українців, повідомляє Barron’s з посиланням на поліцію та ЗМІ.

Посольство України в Японії назвало дії українських громадян неприпустимими.

“Український ютубер із понад 6,5 мільйонами підписників був заарештований у Японії після того, як у прямому ефірі транслював своє проникнення до будинку в ядерній зоні відчуження Фукусіми”, - йдеться у повідомленні видання у суботу.

Арешт, який, як повідомляється, стався у середу, 24 вересня, в районі, оголошеному забороненою зоною після ядерної катастрофи 2011 року. Українців заарештували за проникнення до незайнятого будинку в місті Окума в префектурі Фукусіма. “Працівники поліції виявили підозрюваних за інформацією, наданою громадянином, та заарештували їх на місці злочину”, – сказав представник поліції.

Після катастрофи на Фукусімі, спричиненої потужним землетрусом і подальшим цунамі, 12 відсотків префектури стали закритою зоною, близько 165 тис. людей покинули свої домівки або за наказом про евакуацію, або добровільно. Радіація, що охопила регіон, змусила людей покинути все. Хоча багато районів вже оголосили безпечними, деякі все ще вважаються небезпечними, зокрема місце, де українці проводили свій стрим.

У посольстві України в Японії назвали дії українських громадян неприпустимими. Там зазначили, що “глибоко стурбовані інформацією про інцидент, що трапився у префектурі Фукусіма 24 вересня за участю приватних осіб — українських громадян”. “Переконані, що цей прикрий випадок не повинен ставити під сумнів почуття вдячності українців за дружбу та щиру допомогу японського народу Україні в часи важких випробувань”, — йдеться у фейсбуці посольства України в Японії.

Колишній посол України в Японії Сергій Корсунський написав у соціальній мережі X, що хоче вибачитися за інцидент від імені заарештованих українців. “Я глибоко вражений цією новиною. Я хотів би вибачитися за цей злочин, скоєний українцями. Цього не повинно було статися”, - написа він.

У фейсбуці Корсунський додав: “Подібні випадки є дуже поганим сигналом і мені важко збагнути, як ці персонажі взагалі потрапили в Японію, і як їм прийшла до голови думка залізти у чужий будинок. Так, в зоні навколо Фукусіми багато покинутого житла. Але воно стоїть недоторканим і оберігається поліцією так, начебто там живуть люди. Бо дім для японців - це не просто місце, це частка душі”.