Інтерфакс-Україна
Події
16:07 19.09.2025

У Ковелі військові ТЦК застосували сльозогінний газ через опір працівників підприємства

1 хв читати

Під час проведення мобілізаційних заходів у Ковелі на одному з підприємств його працівники стали чинити спротив військовослужбовцям, що виконували свої обов’язки, намагались погрожували та завдати тілесних ушкоджень, пошкодили службове авто, у відповідь працівники ТЦК та СП застосували сльозогінний газ, повідомила пресслужба Волинського ТЦК та СП.

“Сьогодні у м. Ковель на вул. Степана Бандери військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки Волинської області проводили мобілізаційні заходи. На законну вимогу групи оповіщення пред’явити військово-облікові документи, громадянин призовного віку відмовився надати свої дані та намагався втекти на територію одного з підприємств критичної інфраструктури. Військовослужбовці прослідували за ним з метою встановлення особи”, - розповіли у ТЦК та СП у телеграм-каналі у п’ятницю.

В цей час до військових підійшли троє працівників цього підприємства, почали погрожувати та намагались завдати “тілесні ушкодження військовослужбовцям”. Згодом на місце підійшла група ще близько 15 чоловік з числа працівників цього підприємства, які продовжили перешкоджати виконанню службових обов’язків, шарпали військовослужбовців та пошкодили службовий автомобіль.

“З метою самозахисту та припинення протиправних дій, військовослужбовці застосували спеціальні засоби — сльозогінний газ. На місці події працює поліція. Встановлюються всі обставини та правова кваліфікація дій учасників інциденту”, - повідомили у ТЦК.

Теги: #тцк #інцидент #ковель

