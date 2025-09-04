Чоловік, який у січні погрожував поліцейським у метро Києва, проведе за ґратами 4,5 року

Чотири з половиною роки проведе за ґратами 20-річний чоловік, який у столичній підземці погрожував поліцейським травматичною зброєю та завдав тілесних ушкоджень правоохоронцю, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Інцидент стався в січні цього року на платформі станції метро "Хрещатик". Молодик, перебуваючи напідпитку, поводив себе агресивно, конфліктував з пасажирами та нецензурно лаявся. "На зауваження поліцейських порушник не реагував, натомість, дістав пістолет травматичної дії та направив в бік правоохоронця, погрожуючи його застосувати", - зазначено в повідомленні.

"Затриманий чинив спротив під час затримання та завдав сержанту поліції тілесних ушкоджень", – зазначили у пресслужбі.

Затриманим виявився уродженець Кіровоградської області, раніше засуджений до двох років позбавлення волі за незаконне заволодіння транспортним засобом, але звільнений умовно достроково.