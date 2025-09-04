Інтерфакс-Україна
Події
09:06 04.09.2025

Чоловік, який у січні погрожував поліцейським у метро Києва, проведе за ґратами 4,5 року

1 хв читати
Чоловік, який у січні погрожував поліцейським у метро Києва, проведе за ґратами 4,5 року

Чотири з половиною роки проведе за ґратами 20-річний чоловік, який у столичній підземці погрожував поліцейським травматичною зброєю та завдав тілесних ушкоджень правоохоронцю, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Інцидент стався в січні цього року на платформі станції метро "Хрещатик". Молодик, перебуваючи напідпитку, поводив себе агресивно, конфліктував з пасажирами та нецензурно лаявся. "На зауваження поліцейських порушник не реагував, натомість, дістав пістолет травматичної дії та направив в бік правоохоронця, погрожуючи його застосувати", - зазначено в повідомленні.

"Затриманий чинив спротив під час затримання та завдав сержанту поліції тілесних ушкоджень", – зазначили у пресслужбі.

Затриманим виявився уродженець Кіровоградської області, раніше засуджений до двох років позбавлення волі за незаконне заволодіння транспортним засобом, але звільнений умовно достроково.

Теги: #інцидент #метро #вирок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:15 03.09.2025
Посадку літака президента Литви було ускладнено через "рекламний дрон"

Посадку літака президента Литви було ускладнено через "рекламний дрон"

12:31 31.08.2025
ОК "Північ": в серпні були повідомлення про 41 інцидент з ТЦК та СП, 87% з них мають маніпулятивний характер

ОК "Північ": в серпні були повідомлення про 41 інцидент з ТЦК та СП, 87% з них мають маніпулятивний характер

11:35 30.08.2025
У Києві у сміттєвому баку знайшли цуценят, одне з них померло

У Києві у сміттєвому баку знайшли цуценят, одне з них померло

11:42 29.08.2025
На станції метро "Іподром" відновить роботу другий вихід

На станції метро "Іподром" відновить роботу другий вихід

19:08 21.08.2025
Співробітники метро Лондона готуються до страйку

Співробітники метро Лондона готуються до страйку

16:28 18.08.2025
Верховний суд підтвердив вирок ексголові слідчого управління Генпрокуратури Щербині за підбурювання до хабаря ексдиректору ДБР

Верховний суд підтвердив вирок ексголові слідчого управління Генпрокуратури Щербині за підбурювання до хабаря ексдиректору ДБР

15:02 15.08.2025
Військовослужбовця засуджено до 15 років ув'язнення за перехід на бік ворога і включено до списку для обміну як військовополоненого

Військовослужбовця засуджено до 15 років ув'язнення за перехід на бік ворога і включено до списку для обміну як військовополоненого

10:52 14.08.2025
Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі колишнім інженеру кіностудії ім. О.Довженка і гендиректору приватної компанії

Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі колишнім інженеру кіностудії ім. О.Довженка і гендиректору приватної компанії

20:48 13.08.2025
У КМДА закликають прокуратуру врахувати недоліки при будівництві метро у 2010 році

У КМДА закликають прокуратуру врахувати недоліки при будівництві метро у 2010 році

12:51 13.08.2025
ВАКС засудив депутата з Одещини до 5 років в’язниці

ВАКС засудив депутата з Одещини до 5 років в’язниці

ВАЖЛИВЕ

Генштаб зафіксував упродовж доби 180 бойових зіткнень

Російський обстріл забрав життя жителя селища Молодіжне на Херсонщині

Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди – Макрон

Зеленський: Франція та інші країни хочуть наблизити мир, поки не бачимо цих сигналів від РФ

Зеленський прибув до Парижа

ОСТАННЄ

Трамп: Щось відбудеться, але Путін та Зеленський ще не готові до переговорів

Гілі: Велика Британія профінансувала понад 1 млрд фунтів військової допомоги Україні за рахунок заморожених російських активів

Адміністрація Трампа просить Верховний суд США терміново зберегти його тарифи, скасовані раніше судами

Генштаб зафіксував упродовж доби 180 бойових зіткнень

За добу окупанти завдали майже 500 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області

На Дніпропетровщині ППО збила два дрони, поранено чоловіка внаслідок удару по Покровській громаді

Російський обстріл забрав життя жителя селища Молодіжне на Херсонщині

Окупанти за добу втратили 840 осіб та 92 од. спецтехніки

В Одесі внаслідок удару БпЛА сталася пожежа у складському приміщенні, постраждалих немає

Макрон, Зеленський та європейські лідери проведуть розмову з Трампом після саміту "Коаліції охочих" щодо безпеки України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА