Інтерфакс-Україна
Події
13:43 08.09.2025

Голова Деснянської РДА Бахматов: Старостенко не робила запиту на виступ і зривала захід

3 хв читати
Голова Деснянської РДА Бахматов: Старостенко не робила запиту на виступ і зривала захід
Фото: https://www.facebook.com/mbakhmatov/

Заступниця голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Ганна Старостенко не надсилала запит для виступу під час першого публічного квартального звіту голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Максима Бахматова, який відбувся 27 серпня, але прибула на нього та умисно намагалася його зірвати, йдеться у відповіді Бахматова, яка надійшла агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

"Одразу після початку проведення даного Заходу, присутня на Заході як відвідувач, заступниця голови Київської міської державної адміністрації Старостенко Ганна Вікторівна, використовуючи своє службове становище, почала викрикувати з залу репліки та, порушуючи регламент і формат Заходу, вийшла на сцену, вхопила мікрофон та намагалася всіляко зірвати проведення Заходу, організованого для громади Деснянського району міста Києва. Слід зазначити, що на адресу Деснянської РДА не надходили запити від заступниці голови КМДА пані Старостенко Г.В. про надання окремого часового слоту для її виступу", - відзначається у відповіді голови райадміністрації.

Бахматов наводить відеозаписи заходу та його фрагментів, на якому на його заклики до Старостенко зайняти місце в залі та задати питання у передбачений регламентом час вона не реагувала. У відповіді наголошується, що заступниця КМДА натомість "продовжувала свої неправомірні дії, намагалася виривати мікрофон та силою, відштовхуючи… Бахматова, зайняти місце за тумбою із мікрофоном".

"Після усвідомлення пані Старостенко того, що її дії не призведуть до перешкоджання проведення Заходу, а також того, що інші учасники Заходу вимагали від неї покинути сцену, заступниця голови КМДА Старостенко все ж таки вирішила самостійно покинути сцену та місце проведення Заходу у невідомому напрямку", - додав голова Деснянської райадміністрації, зазначивши, що на частину звіту, на якій йому ставилися запитання, Старостенко не прибула та своїх запитань не ставила.

При цьому пізніше вона заявляла про перешкоджання у реалізації права на репліку та про те, що їй начебто не дали озвучити інформацію щодо запитів про надання палива для службового автомобіля та преміювання за високу інтенсивність у роботі, про що Бахматов звітував під час заходу.

У відповіді наголошується, що закон "Про статус депутатів місцевих рад" не передбачає права депутата на репліку під час проведення заходу, якщо той не звернувся до проведення заходу і відповідний часовий слот не був внесений до регламенту заходу.

"Все вищезгадане має ознаки того, що пані Старостенко було заплановано заздалегідь умисний зрив Заходу та перешкоджання громаді Деснянського району та всім особам, які слухали та дивилися Захід онлайн, в отриманні інформації про накопичені за останні 10 років (зокрема протягом яких пані Старостенко була депутатом Київської міської ради та займала посаду заступниці голови КМДА і, з її публічних заяв, опікувалась Деснянським районом м. Києва) проблеми Деснянського району та шляхи їх вирішення, оскільки Старостенко не скористалася своїм правом у передбачений регламентом час поставити хвилюючі її запитання голові Деснянської РДА", - резюмуються в заяві Бахматова.

Як повідомили раніше низка ЗМІ, 27 серпня у Деснянській райдержадміністрації Києва трапився інцидент, під час якого Старостенко намагалися силомиць вивести із залу. За її словами, Бахматов дозволив "відвертий психологічний тиск, приниження честі та гідності". "Більш того, сталося те, чого я ніколи не очікувала від посадової особи — фізичне насилля!!! Мене хапали за руки, смикали та намагалися виштовхати силою із залу", — заявила Старостенко.

Міський голова Києва Віталій Кличко, лідер партії "УДАР", від якої в столичну міськраду балотувалася Старостенко, розцінив цей інцидент як напад на його заступницю та звернувся до Офісу президента України і правоохоронних органів із закликом відреагувати на нього.

2 вересня Старостенко повідомила, що поліція відкрила кримінальне провадження проти Бахматова і йому інкримінується "перешкоджання діяльності депутата".

Теги: #напад #інцидент #старостенко #бахматов_максим

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:47 05.09.2025
Поліція запобігла нападу в одній зі шкіл Закарпаття

Поліція запобігла нападу в одній зі шкіл Закарпаття

09:06 04.09.2025
Чоловік, який у січні погрожував поліцейським у метро Києва, проведе за ґратами 4,5 року

Чоловік, який у січні погрожував поліцейським у метро Києва, проведе за ґратами 4,5 року

12:15 03.09.2025
Посадку літака президента Литви було ускладнено через "рекламний дрон"

Посадку літака президента Литви було ускладнено через "рекламний дрон"

14:59 02.09.2025
Проти голови Деснянської РДА Бахматова відкрите кримінальне провадження – КМДА

Проти голови Деснянської РДА Бахматова відкрите кримінальне провадження – КМДА

13:56 01.09.2025
Військовий Єгор Фірсов закликав голову Деснянської РДА Бахматова спрямувати енергію на службу в ЗСУ

Військовий Єгор Фірсов закликав голову Деснянської РДА Бахматова спрямувати енергію на службу в ЗСУ

12:31 31.08.2025
ОК "Північ": в серпні були повідомлення про 41 інцидент з ТЦК та СП, 87% з них мають маніпулятивний характер

ОК "Північ": в серпні були повідомлення про 41 інцидент з ТЦК та СП, 87% з них мають маніпулятивний характер

11:35 30.08.2025
У Києві у сміттєвому баку знайшли цуценят, одне з них померло

У Києві у сміттєвому баку знайшли цуценят, одне з них померло

22:07 24.08.2025
На Дніпропетровщині поліція застрелила чоловіка, який з ножем напав на людей, рятувальників і правоохоронців

На Дніпропетровщині поліція застрелила чоловіка, який з ножем напав на людей, рятувальників і правоохоронців

11:46 13.08.2025
Правоохоронці інкримінують затриманим у Варшаві українцям агресію та демонстрацію забороненої символіки - МЗС

Правоохоронці інкримінують затриманим у Варшаві українцям агресію та демонстрацію забороненої символіки - МЗС

21:08 05.08.2025
На Одещині затримали чоловіка, який вбив поліцейського під час виконання ним службових обовʼязків

На Одещині затримали чоловіка, який вбив поліцейського під час виконання ним службових обовʼязків

ВАЖЛИВЕ

РФ нарощуватиме дронові атаки по Україні, поки розширюватиме виробництво ударних дронів за підтримки КНР, – ISW

Затриманий співробітник НАБУ з підрозділу "Д-2" входив до масштабної агентурної мережі ворога – СБУ

Засоби Deep Strike уразили на території РФ 60 цілей у серпні – Сирський

ПС ЗС України: Збито 112 з 142 ворожих БпЛА, є влучання у семи локаціях

Росія здійснила масовану атаку на українську енергосистему - Міненерго

ОСТАННЄ

Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі столиці завершено – ДСНС

В Києві та області у другій половині дня очікується гроза

Російський військовий, обвинувачений у вбивстві полонених у Вовчанську, визнав свою вину

Зеленська планує зустрітися з Меланією Трамп під час Генасамблеї ООН в Нью-Йорку

Реформа шкільного харчування підштовхне партнерів бути активнішими в її підтримці, вважає Зеленська

Лісовий: ми зіткнулися з інформкампанією, спрямованою на зневіру молоді в можливості вчитися в Україні

Цьогорічний саміт Перших леді та джентльменів має відвідати рекордна кількість високих гостей - Зеленська

Правоохоронці затримали злочинне угрупування, яке тероризувало Прикарпаття

РФ нарощуватиме дронові атаки по Україні, поки розширюватиме виробництво ударних дронів за підтримки КНР, – ISW

ВАКС звільнив від відповідальності ексчленів НКРЕКП Формагея та Коваленко у справі "Роттердам+"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА