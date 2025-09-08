Голова Деснянської РДА Бахматов: Старостенко не робила запиту на виступ і зривала захід

Фото: https://www.facebook.com/mbakhmatov/

Заступниця голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Ганна Старостенко не надсилала запит для виступу під час першого публічного квартального звіту голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Максима Бахматова, який відбувся 27 серпня, але прибула на нього та умисно намагалася його зірвати, йдеться у відповіді Бахматова, яка надійшла агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

"Одразу після початку проведення даного Заходу, присутня на Заході як відвідувач, заступниця голови Київської міської державної адміністрації Старостенко Ганна Вікторівна, використовуючи своє службове становище, почала викрикувати з залу репліки та, порушуючи регламент і формат Заходу, вийшла на сцену, вхопила мікрофон та намагалася всіляко зірвати проведення Заходу, організованого для громади Деснянського району міста Києва. Слід зазначити, що на адресу Деснянської РДА не надходили запити від заступниці голови КМДА пані Старостенко Г.В. про надання окремого часового слоту для її виступу", - відзначається у відповіді голови райадміністрації.

Бахматов наводить відеозаписи заходу та його фрагментів, на якому на його заклики до Старостенко зайняти місце в залі та задати питання у передбачений регламентом час вона не реагувала. У відповіді наголошується, що заступниця КМДА натомість "продовжувала свої неправомірні дії, намагалася виривати мікрофон та силою, відштовхуючи… Бахматова, зайняти місце за тумбою із мікрофоном".

"Після усвідомлення пані Старостенко того, що її дії не призведуть до перешкоджання проведення Заходу, а також того, що інші учасники Заходу вимагали від неї покинути сцену, заступниця голови КМДА Старостенко все ж таки вирішила самостійно покинути сцену та місце проведення Заходу у невідомому напрямку", - додав голова Деснянської райадміністрації, зазначивши, що на частину звіту, на якій йому ставилися запитання, Старостенко не прибула та своїх запитань не ставила.

При цьому пізніше вона заявляла про перешкоджання у реалізації права на репліку та про те, що їй начебто не дали озвучити інформацію щодо запитів про надання палива для службового автомобіля та преміювання за високу інтенсивність у роботі, про що Бахматов звітував під час заходу.

У відповіді наголошується, що закон "Про статус депутатів місцевих рад" не передбачає права депутата на репліку під час проведення заходу, якщо той не звернувся до проведення заходу і відповідний часовий слот не був внесений до регламенту заходу.

"Все вищезгадане має ознаки того, що пані Старостенко було заплановано заздалегідь умисний зрив Заходу та перешкоджання громаді Деснянського району та всім особам, які слухали та дивилися Захід онлайн, в отриманні інформації про накопичені за останні 10 років (зокрема протягом яких пані Старостенко була депутатом Київської міської ради та займала посаду заступниці голови КМДА і, з її публічних заяв, опікувалась Деснянським районом м. Києва) проблеми Деснянського району та шляхи їх вирішення, оскільки Старостенко не скористалася своїм правом у передбачений регламентом час поставити хвилюючі її запитання голові Деснянської РДА", - резюмуються в заяві Бахматова.

Як повідомили раніше низка ЗМІ, 27 серпня у Деснянській райдержадміністрації Києва трапився інцидент, під час якого Старостенко намагалися силомиць вивести із залу. За її словами, Бахматов дозволив "відвертий психологічний тиск, приниження честі та гідності". "Більш того, сталося те, чого я ніколи не очікувала від посадової особи — фізичне насилля!!! Мене хапали за руки, смикали та намагалися виштовхати силою із залу", — заявила Старостенко.

Міський голова Києва Віталій Кличко, лідер партії "УДАР", від якої в столичну міськраду балотувалася Старостенко, розцінив цей інцидент як напад на його заступницю та звернувся до Офісу президента України і правоохоронних органів із закликом відреагувати на нього.

2 вересня Старостенко повідомила, що поліція відкрила кримінальне провадження проти Бахматова і йому інкримінується "перешкоджання діяльності депутата".