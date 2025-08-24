Українські морпіхи підняли прапор на Херсонщині в тилу ворогу

Українські військові змогли встановити державний прапор України на тимчасово окупованій частині Херсонської області, повідомляють Сили оборони Півдня України.

"​Це не просто прапор, це - символ нашої незламності та рішучості. Він майорить на нашій землі, бо вона була, є і завжди буде українською", - ідеться у тексті під відео.

Зазначається, що екіпаж ударних БПЛА батальйону безпілотних систем 39-ї окремої бригади розвідки бойового забезпечення 30-го корпусу морської піхоти встановив державний прапор України на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

Джерело: https://t.me/SJTF_Odes/12881