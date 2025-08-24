Інтерфакс-Україна
Події
00:35 24.08.2025

Українські морпіхи підняли прапор на Херсонщині в тилу ворогу

1 хв читати

Українські військові змогли встановити державний прапор України на тимчасово окупованій частині Херсонської області, повідомляють Сили оборони Півдня України.

"​Це не просто прапор, це - символ нашої незламності та рішучості. Він майорить на нашій землі, бо вона була, є і завжди буде українською", - ідеться у тексті під відео.

Зазначається, що екіпаж ударних БПЛА батальйону безпілотних систем 39-ї окремої бригади розвідки бойового забезпечення 30-го корпусу морської піхоти встановив державний прапор України на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

Джерело: https://t.me/SJTF_Odes/12881

Теги: #херсонська #прапор #морпіхи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:29 23.08.2025
У Херсоні через ворожий обстріл загинув місцевий мешканець - ОВА

У Херсоні через ворожий обстріл загинув місцевий мешканець - ОВА

11:14 21.08.2025
СБУ затримала "крота" ФСБ у бригаді морпіхів ЗСУ

СБУ затримала "крота" ФСБ у бригаді морпіхів ЗСУ

09:18 14.08.2025
На Сумщині і Херсонщині від ворожих атак постраждали 7-річна дівчинка і 16-річний юнак

На Сумщині і Херсонщині від ворожих атак постраждали 7-річна дівчинка і 16-річний юнак

12:47 13.08.2025
Окупанти завдали дронового удару по "швидкій" в Бериславському районі

Окупанти завдали дронового удару по "швидкій" в Бериславському районі

08:48 03.07.2025
Через російські обстріли дев'ять постраждалих на Херсонщині - ОВА

Через російські обстріли дев'ять постраждалих на Херсонщині - ОВА

09:33 02.07.2025
Окупанти вранці атакували з дронів Антонівку під Херсоном, троє поранених

Окупанти вранці атакували з дронів Антонівку під Херсоном, троє поранених

08:33 30.06.2025
Через російські обстріли загинули дві людини та вісім постраждали на Херсонщині - ОВА

Через російські обстріли загинули дві людини та вісім постраждали на Херсонщині - ОВА

14:02 26.06.2025
В Києві підняли кримськотатарський прапор на знак солідарності

В Києві підняли кримськотатарський прапор на знак солідарності

02:14 26.06.2025
Загинув чоловік, поранений внаслідок удару по Таврійському Херсонської області

Загинув чоловік, поранений внаслідок удару по Таврійському Херсонської області

01:14 26.06.2025
Російська авіація вдарила по Таврійському на Херсонщині, поранено чоловіка – ОВА

Російська авіація вдарила по Таврійському на Херсонщині, поранено чоловіка – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони відновили контроль над Зеленим Гаєм на Донеччині

ЗСУ та РДК відбили штурм на Донеччині й взяли в полон 16 російських військових

Генштаб зафіксував впродовж доби 143 бойових зіткнення

Трамп має намір дати Путіну ще два тижні і в разі його відмови від перемовин покласти провину на одну з сторін

Необхідно вводити адмінвідповідальність за використання транспортних засобів з гучними вихлопними системами - керівник Нацполіції

ОСТАННЄ

Будівлю Євроради підсвітили кольорами українського стягу - Кошта

Мерц: До миру ще далеко, але ми зробили перші кроки - ЗМІ

Росія планує виробництво понад 6 тис. "щахедів" в місяць - ЗМІ

Водій позашляховика, який спричинив у Харкові ДТП із постраждалими, був напідпитку, його затримано

Сили оборони відновили контроль над Зеленим Гаєм на Донеччині

Обстріли Дніпропетровщини: 1 людина загинула, 9 поранені

Президенти Фінляндії та ПАР обговорили війну РФ в Україні

ЗСУ та РДК відбили штурм на Донеччині й взяли в полон 16 російських військових

Дві ДТП на Кіровоградщині: одна людина загинула, ще одна постраждала

Дві людини травмувалися внаслідок ДТП у Києві - поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА