Інтерфакс-Україна
Події
18:42 04.12.2025

Масований обстріл РФ практично знищив Херсонську ТЕЦ – "Нафтогаз"

1 хв читати
Масований обстріл РФ практично знищив Херсонську ТЕЦ – "Нафтогаз"
Фото: https://www.naftogaz.com

Масований обстріл РФ Херсонської ТЕЦ 3 грудня призвів до зупинки підприємства, внаслідок нього є постраждалі, повідомив НАК "Нафтогаз України".

"Учора, 3 грудня, росіяни вчергове цілеспрямовано атакували Херсонську ТЕЦ – наразі станція припинила роботу. Постраждали також співробітники станції", – йдеться у повідомленні на сайті НАК.

За словами голови правління "Нафтогазу" Сергія Корецького, Херсонська ТЕЦ – винятково цивільний об’єкт, а її єдине призначення – забезпечення тепла у будинках містян.

"При цьому росіяни системно обстрілюють підприємство. Це – тероризм", – наголосив Корецький.

Як повідомлялося, раніше начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що неодноразові атаки РФ по Херсонській ТЕЦ призвели до її зупинки: без тепла залишилися 470 будинків або понад 40,5 тис. абонентів.

За його словами, вирішується питання про підключення будинків до альтернативних джерел.

Теги: #херсонська #тец #обстріл #нафтогаз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:39 04.12.2025
Окупанти обстріляли пеританальний центр у Херсоні, без постраждалих - обладміністрація

Окупанти обстріляли пеританальний центр у Херсоні, без постраждалих - обладміністрація

12:50 04.12.2025
Херсонська ТЕЦ припинила роботу через атаки росіян, без тепла понад 40,5 тис. абонентів – ОВА

Херсонська ТЕЦ припинила роботу через атаки росіян, без тепла понад 40,5 тис. абонентів – ОВА

08:37 04.12.2025
ДСНС: На Харківщині нічна атака ударних БПЛА спричинила пожежі, є постраждала

ДСНС: На Харківщині нічна атака ударних БПЛА спричинила пожежі, є постраждала

07:18 04.12.2025
Прокудін: У лікарні померла 6-річна дитина, яка постраждала через ворожий артобстріл Херсона

Прокудін: У лікарні померла 6-річна дитина, яка постраждала через ворожий артобстріл Херсона

18:58 03.12.2025
Кривий Ріг: є влучання балістикою, попередньо Іскандер-М, в адміністративну будівлю, одна жінка поранена

Кривий Ріг: є влучання балістикою, попередньо Іскандер-М, в адміністративну будівлю, одна жінка поранена

15:12 03.12.2025
У Харкові вибух, є загиблий та двоє постраждалих - мер

У Харкові вибух, є загиблий та двоє постраждалих - мер

12:17 03.12.2025
"Нафтогаз" з травня імпортував 4,4 млрд куб. м газу, до кінця року цей показник зросте до 5 млрд куб. м – комерційний директор

"Нафтогаз" з травня імпортував 4,4 млрд куб. м газу, до кінця року цей показник зросте до 5 млрд куб. м – комерційний директор

14:46 02.12.2025
"Нафтогаз" заявив про руйнування після атак дронів РФ по об’єктах видобутку та зберігання газу 1-2 грудня

"Нафтогаз" заявив про руйнування після атак дронів РФ по об’єктах видобутку та зберігання газу 1-2 грудня

14:06 02.12.2025
Кількість загиблих у Тернополі через російський удар 19 листопада зросла до 36 — Нацполіція

Кількість загиблих у Тернополі через російський удар 19 листопада зросла до 36 — Нацполіція

18:50 01.12.2025
Число постраждалих в Дніпрі зросло до 43 осіб, 10 у важкому стані – обладміністрація

Число постраждалих в Дніпрі зросло до 43 осіб, 10 у важкому стані – обладміністрація

ВАЖЛИВЕ

Мирна угода має базуватися на повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України – президент Кіпру

Головування Кіпру в ЄС може стати історичним з точки зору відкриття кластерів для України – Зеленський

Умєров та Гнатов зустрінуться з американською стороною у Флориді в четвер – член делегації України

У Львові смертельно поранено військовослужбовця ТЦК, нападника затримано - прокуратура

Удари РФ по енергетиці призвели до додаткових відключень понад 100 тис. споживачів у трьох областях - Міненерго

ОСТАННЄ

МЗС Туреччини викликало представників дипмісій України та РФ "через поширення війни у Чорному морі"

"Еко-Оптіма" Козицького в 2026р. планує добудувати Сокальську ВЕС 40 МВт та почати ВЕС Белз 100 МВт

Німеччина анонсувала EUR100 млн у Фонд підтримки енергетики, чим збільшила свій внесок до EUR550 млн

Офіс генпрокурора про рішення Генасамблеї ООН щодо депортованих українських дітей: світ вимагає реакції

Польський суд видав європейські ордери на арешт українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці – ЗМІ

Міноборони спрямувало додаткові 2,1 млрд грн для замовлення дронів та іншої техніки через DOT-Chain Defence

Качка: Україна та Ізраїль обговорили перспективи взаємодії в інвестиціях, енергетиці та ветеранській політиці

В Одесі без світла близько 35 тисяч домогосподарств через нічну атаку ворога

ГУР: Бійці "Примар" знищили ворожий винищувач МіГ-29 у Криму

Меланія Трамп: співпраця у питанні повернення українських дітей сприятиме просуванню процесу на наступному етапі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА