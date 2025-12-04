Масований обстріл РФ практично знищив Херсонську ТЕЦ – "Нафтогаз"

Фото: https://www.naftogaz.com

Масований обстріл РФ Херсонської ТЕЦ 3 грудня призвів до зупинки підприємства, внаслідок нього є постраждалі, повідомив НАК "Нафтогаз України".

"Учора, 3 грудня, росіяни вчергове цілеспрямовано атакували Херсонську ТЕЦ – наразі станція припинила роботу. Постраждали також співробітники станції", – йдеться у повідомленні на сайті НАК.

За словами голови правління "Нафтогазу" Сергія Корецького, Херсонська ТЕЦ – винятково цивільний об’єкт, а її єдине призначення – забезпечення тепла у будинках містян.

"При цьому росіяни системно обстрілюють підприємство. Це – тероризм", – наголосив Корецький.

Як повідомлялося, раніше начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що неодноразові атаки РФ по Херсонській ТЕЦ призвели до її зупинки: без тепла залишилися 470 будинків або понад 40,5 тис. абонентів.

За його словами, вирішується питання про підключення будинків до альтернативних джерел.