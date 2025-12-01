Прокуратура розпочала розслідування обстрілів Херсонщини, унаслідок яких постраждали семеро цивільних

Херсонська прокуратура розпочала досудове розслідування відносно ворожих обстрілів Херсонщини в неділю, внаслідок чого постраждали семеро громадян, повідомила пресслужба обласної прокуратури.

"Внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині постраждало семеро цивільних. За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - казано в повідомленні.

За даними слідства, 30 листопада російська армія атакувала населені пункти області авіацією, артилерійською, мінометною зброєю та РСЗВ, дронами різного типу.

Станом на 17:30 відомо, що від наслідків ворожих атак травмовано сімох мирних жителів. Усі постраждалі - жителі Херсона, які потрапили під дронові атаки та артилерійський вогонь.

Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, господарські приміщення, гаражі та автотранспорт.

Джерело: https://t.me/phogovua/8154