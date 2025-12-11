Інтерфакс-Україна
Події
14:40 11.12.2025

Прогнозувати строки відновлення Херсонської ТЕЦ неможливо, станція під постійним вогнем – ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Зупинка роботи Херсонської ТЕЦ залишила без опалення близько 50% міста, повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

"Прогнозувати строки відновлення зараз неможливо, район станції перебуває під постійним вогнем, були дні, в які 9 годин працівники не могли вийти просто навіть з укриття, тому що постійно прилітало, дрони контролювали цю територію", - пояснив Прокудін в ефірі національного телемарафону.

Він додав, що зараз ведеться робота з підготовки альтернативних рішень.

"Зокрема, розглядаємо облаштування пунктів обігріву в укриттях Херсона, паралельно працюємо з міжнародними партнерами, зокрема, під час зустрічі з ООН отримали підтвердження, що кластери опрацьовують питання передачі альтернативних засобів обігріву, і електро, і газових обігрівачів, і ЕКАФЛО, і павербанків. Також "Нафтогаз України" працює над забезпеченням мешканців електричними та газовими обігрівачами, вже перша тисяча таких обігрівачів йде до Херсонщини", - розповів голова ОВА.

Щодо громад області, Прокудін зазначив, що спільно з міжнародними партнерами продовжується робота по забезпеченню жителів населених пунктів опалювальними матеріалами. Тверде паливо або кошти на його придбання вже отримали майже 30 тисяч сімей, і це 95% від потреби.

