Повідомлено про підозру 23-річній киянці за поширення в Інстаграмі фото з прапором Третього Рейху

Прокурори Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру 23-річній киянці, яка поширила в мережі "Інстаграм" фото з прапором Третього Рейху, тобто нацистську символіку, повідомляє Київська міська прокуратура.

В телеграм-каналі в середу прокуратура зазначає, що дії дівчини кваліфіковано за ч. 1 ст. 436-1 КК України, а саме як публічне використання символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 5 років.

"Нацистський прапор у підозрюваної вилучили", - йдеться в повідомленні.