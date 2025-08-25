Головний прапор України тимчасово приспустили через сильний вітер

У Києві 25 серпня через погіршення погодних умов тимчасово приспустили головний прапор України, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"У Києві через прогнозовану вітряну погоду приспустили головний прапор України. За інформацією КО "Київзеленбуд", прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов", - йдеться у повідомленні КМДА) у телеграмі у понеділок.

Висота флагштока на Печерських пагорбах становить майже 90 м, його вага – 32 т, а розмір полотнища – 16 на 24 м.